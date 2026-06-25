В Казахстане изменили расчет тарифов на свет, воду и тепло: к чему готовиться потребителям

В Казахстане кардинально изменили систему формирования тарифов и ценообразования на общественно значимых рынках. Соответствующий приказ Министерства национальной экономики вступает в силу уже 4 июля, полностью переводя контроль за монополистами в цифровой формат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Цифровой занавес: коммунальщиков лишают бумажной волокиты

Казахстан переводит процедуры утверждения тарифов, инвестиционных программ и отчетности субъектов естественных монополий (СЕМ) в исключительно электронный вид. Отныне любые заявки на изменение или утверждение цен за свет, воду и тепло будут подаваться строго через специализированную цифровую систему уполномоченного органа.

Реформа также затронула корректировку тарифных смет без повышения стоимости для населения. Подать такое заявление (как в электронном, так и в бумажном виде) компании обязаны успеть до 1 ноября текущего года. При этом ежегодные отчеты об исполнении смет монополисты теперь должны загружать в систему не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Стимулирующий метод: жесткие сроки и двойной контроль

Особые требования вводятся для предприятий, работающих по стимулирующему методу тарифного регулирования. Для них предусмотрена дополнительная и весьма жесткая отчетность.

Что обязаны раскрывать компании за два месяца до конца регуляторного года:

Фактические доходы и детальные статьи расходов;

Строгое соблюдение показателей качества и надежности оказываемых услуг;

Реальную эффективность своей операционной деятельности.

Более того, поправки жестко регламентируют сроки: заявки на утверждение тарифов по передаче электроэнергии, водоснабжению и теплоснабжению должны быть направлены в ведомство не позднее чем за 100 рабочих дней до старта нового регуляторного периода. Инвестиционные программы теперь будут утверждаться сразу на весь срок действия тарифа, хотя согласование отдельных ежегодных мероприятий внутри инвестпрограммы по-прежнему допускается.

«Энергия на тягу»: новые правила для железных дорог и защита от сверхдоходов

Существенные изменения претерпели правила ценообразования на общественно значимых рынках. В законодательное поле введено новое стратегическое понятие — «электрическая энергия на тягу». Это электричество, которое закупается на оптовом рынке специально для обеспечения грузовых ж/д перевозок и работы локомотивов.

Министерство внедрило гибкий двусторонний механизм корректировки предельных цен:

Защита от убытков: если железнодорожные перевозчики терпят убытки из-за резкого удорожания топлива или стоимости передачи электроэнергии, предельные цены будут оперативно корректироваться в их пользу. Изъятие сверхприбыли: если же субъект получит необоснованный доход за счет разницы между реальными расходами и теми, что были заложены в тариф, государство принудительно снизит предельную цену на сумму этой разницы.

Зарплаты по-новому и экологические надбавки

Финальный блок изменений касается расчета расходов на оплату труда сотрудников коммунальных и транспортных предприятий. Теперь при формировании предельных цен будет учитываться фактический штат (в рамках нормативов) и средняя зарплата по конкретному виду деятельности в конкретном регионе. Если реальный региональный уровень зарплат окажется выше того, что рассчитывался ранее, регулятор обязан применить более высокий (выгодный для рабочих) показатель.

Также в тарифные сметы официально разрешили включать обязательные законодательные выплаты для сотрудников, проживающих в зонах радиационного риска и экологического бедствия, если эти расходы ранее не были учтены.