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11.06.2026, 12:43

Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?

Новости Казахстана 0 1 551

Попытка государства отрегулировать численность степных антилоп столкнулась с неожиданной проблемой. Мясоперерабатывающие заводы Казахстана оказались затоварены мясом сайгака из-за отсутствия интереса со стороны покупателей и жестких международных ограничений, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Дефицита нет, есть «затоварка»

Казахстанские перерабатывающие предприятия столкнулись с серьезным кризисом сбыта: склады мясокомбинатов переполнены сайгачатиной, которая не находит конечного потребителя. Об этом на брифинге в правительстве официально заявил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

«К сожалению, такого большого спроса в настоящее время на мясо сайгаков нет. Наблюдается "затоварка" на перерабатывающих предприятиях», — констатировал чиновник.

По словам представителя Минсельхоза, ведомство совместно с Министерством экологии и Министерством торговли сейчас экстренно ищет новые каналы сбыта. При этом менять закупочную и рекомендованную стоимость продукта, как и расширять список участвующих в программе мясокомбинатов, власти пока не планируют.

Международный капкан: почему мясо нельзя продать за рубеж

Главная причина возникшего профицита — юридический тупик на международном уровне. Казахстан связан жесткими обязательствами в рамках Вашингтонской конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Несмотря на то, что благодаря многолетним усилиям популяция сайги в республике полностью восстановилась и даже превысила исторический максимум (достигнув почти 3 миллионов особей), международный статус животного не позволяет Минсельхозу запустить полноценный экспорт. Легально вывезти туши или консервы в Китай или страны Европы, где на дичь есть устойчивый спрос, сейчас юридически невозможно. Вся продукция вынужденно остается внутри страны.

Почему сайгачатина не прижилась на столах казахстанцев?

Кулинарные и культурные особенности

Внутренний рынок оказался не готов к резкому росту предложения. В отличие от традиционной говядины, конины или баранины, мясо сайги обладает специфическим резким запахом и жесткой текстурой, требующей долгого вымачивания и особого приготовления. Кулинарные привычки большинства городских жителей Казахстана исключают регулярное употребление дичи.

Психологический фактор

Для многих казахстанцев сайгак долгие годы оставался сакральным символом степи, находившимся на грани вымирания. Моральный барьер мешает потребителям массово покупать продукцию промышленного отстрела, воспринимая её не как рядовой продукт питания, а как следствие уничтожения дикой природы.

Проблемы логистики

Охлажденное мясо диких животных требует жесткого ветеринарного контроля и особых условий хранения. Мясокомбинаты, получившие квоты, преимущественно перерабатывают туши в тушенку и консервы, однако этот сегмент рынка в Казахстане и без того перенасыщен более привычными видами мяса.

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