Нацбанк добавил 9 новых валют к теңге: зачем это нужно казахстанцам?

Национальный банк Казахстана значительно расширил перечень иностранных валют, к которым рассчитывается официальный курс, и обновил правила работы валютного рынка, сообщает Lada.kz .

Фото: blogs.worldbank.org

От Вьетнама до Израиля: какие валюты добавил Нацбанк

Правление Нацбанка утвердило поправки в правила установления курсов. Главное изменение — перечень валют, котируемых регулятором, вырос с 39 до 48 позиций.

В список вошли денежные единицы стран, набирающих популярность у казахстанских туристов и крупного бизнеса. Среди девяти «новичков»:

Вьетнамский донг (VND) и Монгольский тугрик (MNT)

Израильский шекель (ILS) и Пакистанская рупия (PKR)

Индонезийская рупия (IDR) и Египетский фунт (EGP)

Румынский лей (RON), Катарский риал (QAR) и Оманский риал (OMR).

По остальным 39 валютам (включая доллар США, евро, рубль, юань и лиру) Нацбанк продолжит работать в прежнем режиме.

Как теперь будет считаться курс?

Регулятор четко прописал механику и тайминги фиксации котировок:

По доллару США: официальный курс на следующий рабочий день формируется строго по результатам торгов на бирже (KASE) по состоянию на 15:30 времени Астаны.

По остальным валютам: курс рассчитывается через кросс-курс к доллару на основе мировых котировок спроса. Они фиксируются в 16:00 времени Астаны.

Защита от микро-значений: если стоимость иностранной валюты к нашему фиату составляет меньше единицы, Нацбанк будет пропорционально увеличивать номинал (например, считать курс не за 1 единицу, а за 10, 100 или 1000).

Цифровизация, графики и буква «ң»

Помимо расширения списка, регулятор юридически закрепил важные технические новшества. Во-первых, в обиход вводится понятие АЦС — автоматизированные цифровые системы Нацбанка, которые ускорят обработку данных. Во-вторых, во всех официальных документах изменено написание на государственном языке: теперь строго «теңге» вместо прежнего «тенге».

Все данные по курсам на следующий день регулятор обязан рассылать банкам второго уровня (БВУ) по каналам SWIFT и электронной почте до 18:00, а загружать в единую информационную систему — до 24:00.