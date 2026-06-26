Нацбанк добавил 9 новых валют к теңге: зачем это нужно казахстанцам?

Национальный банк Казахстана значительно расширил перечень иностранных валют, к которым рассчитывается официальный курс, и обновил правила работы валютного рынка, сообщает Lada.kz.
Правление Нацбанка утвердило поправки в правила установления курсов. Главное изменение — перечень валют, котируемых регулятором, вырос с 39 до 48 позиций.
В список вошли денежные единицы стран, набирающих популярность у казахстанских туристов и крупного бизнеса. Среди девяти «новичков»:
Вьетнамский донг (VND) и Монгольский тугрик (MNT)
Израильский шекель (ILS) и Пакистанская рупия (PKR)
Индонезийская рупия (IDR) и Египетский фунт (EGP)
Румынский лей (RON), Катарский риал (QAR) и Оманский риал (OMR).
По остальным 39 валютам (включая доллар США, евро, рубль, юань и лиру) Нацбанк продолжит работать в прежнем режиме.
Регулятор четко прописал механику и тайминги фиксации котировок:
По доллару США: официальный курс на следующий рабочий день формируется строго по результатам торгов на бирже (KASE) по состоянию на 15:30 времени Астаны.
По остальным валютам: курс рассчитывается через кросс-курс к доллару на основе мировых котировок спроса. Они фиксируются в 16:00 времени Астаны.
Защита от микро-значений: если стоимость иностранной валюты к нашему фиату составляет меньше единицы, Нацбанк будет пропорционально увеличивать номинал (например, считать курс не за 1 единицу, а за 10, 100 или 1000).
Помимо расширения списка, регулятор юридически закрепил важные технические новшества. Во-первых, в обиход вводится понятие АЦС — автоматизированные цифровые системы Нацбанка, которые ускорят обработку данных. Во-вторых, во всех официальных документах изменено написание на государственном языке: теперь строго «теңге» вместо прежнего «тенге».
Все данные по курсам на следующий день регулятор обязан рассылать банкам второго уровня (БВУ) по каналам SWIFT и электронной почте до 18:00, а загружать в единую информационную систему — до 24:00.
Важно: Основная часть новых правил и расширенный список валют официально вступят в силу с 6 июля 2026 года. Отдельные технические нормы начнут действовать чуть позже — с 12 июля.
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