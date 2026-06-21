Долгожданный Шенген: какие барьеры уберет Евросоюз для паспортов Казахстана

Окно в Европу становится шире: Казахстан и ЕС вышли на финальную прямую в переговорах об упрощении визового режима. Граждан РК ждут приятные изменения — от снижения консульского сбора до многолетних мультивиз, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Что изменится для путешественников?

Министерство иностранных дел РК совместно с европейскими дипломатами детально прорабатывает проект «Соглашения об упрощении выдачи виз». Позади уже несколько раундов жестких дискуссий. Главная цель — избавить казахстанцев от бюрократического ада при планировании поездок в Европу.

Согласно проекту документа, стороны намерены:

Сократить пакет документов: больше не придется собирать кипы лишних справок;

Снизить стоимость: визовый сбор станет дешевле, а для некоторых категорий граждан его и вовсе отменят;

Увеличить сроки действия: получить «длинный» многократный Шенген станет намного проще;

Ускорить процесс: рассмотрение заявлений будет занимать минимум времени.

Обратная сторона медали: условие Брюсселя

Однако за визовые послабления Казахстану придется заплатить выполнением встречных обязательств. Переговоры по шенгенским льготам идут в жесткой связке с подписанием другого важного документа — Соглашения о реадмиссии (согласии на прием обратно своих граждан, нарушивших правила пребывания в ЕС). Европейский Союз традиционно не идет на уступки без взаимных гарантий безопасности в миграционной сфере.

Когда ждать первых паспортов с новыми визами?

Конкретные даты в МИД РК пока называть остерегаются. Дипломаты подчеркивают: процесс находится на этапе согласования формулировок и юридических тонкостей. После того как финальный текст устроит обе стороны, документ должен будет пройти ратификацию и внутренние государственные процедуры как в Астане, так и во всех столицах стран ЕС.

Тем не менее, в ведомстве уверены, что итоговое соглашение даст мощный импульс для развития туризма, международных научных программ, студенческих обменов и укрепит бизнес-связи между Казахстаном и ключевыми европейскими рынками.