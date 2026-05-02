Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
02.05.2026, 11:05

В Актау начали ремонт дорог: что изменится в 2026 году

Общество 0 2 340 Сергей Кораблев

С установлением благоприятных погодных условий в городе начались работы по ремонту ям на дорогах. Сколько планируется уложить асфальтового покрытия, узнавал корреспондент Lada.kz.

Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

По данным пресс-службы городского акимата Актау, около 150 километров автомобильных дорог в городе были построены до 2015 года и до настоящего времени не проходили капитальный ремонт. Около 67 километров дорог были построены после 2015 года и охвачены средним ремонтом.

В целях повышения качества дорог в последние три года системно проводятся работы по среднему ремонту. В частности, в 2024 году отремонтировано 5 километров, в 2025 году – 2 километра автомобильных дорог. В 2026 году планируется провести средний ремонт примерно на 6 километрах дорог, - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Жулдызбай Конилимкосов.

Кроме того, участки дорог, асфальт на которых был уложен в 2025 году, но признан некачественным, будут восстановлены за счет подрядной организации.

Напомним, ранее жители 34 микрорайона Актау пожаловались на то, что не могут добиться ремонта дороги три года. Подробнее по ссылке.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь