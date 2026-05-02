В Актау начали ремонт дорог: что изменится в 2026 году

С установлением благоприятных погодных условий в городе начались работы по ремонту ям на дорогах. Сколько планируется уложить асфальтового покрытия, узнавал корреспондент Lada.kz .

По данным пресс-службы городского акимата Актау, около 150 километров автомобильных дорог в городе были построены до 2015 года и до настоящего времени не проходили капитальный ремонт. Около 67 километров дорог были построены после 2015 года и охвачены средним ремонтом.

В целях повышения качества дорог в последние три года системно проводятся работы по среднему ремонту. В частности, в 2024 году отремонтировано 5 километров, в 2025 году – 2 километра автомобильных дорог. В 2026 году планируется провести средний ремонт примерно на 6 километрах дорог, - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау Жулдызбай Конилимкосов.

Кроме того, участки дорог, асфальт на которых был уложен в 2025 году, но признан некачественным, будут восстановлены за счет подрядной организации.

Кроме того, участки дорог, асфальт на которых был уложен в 2025 году, но признан некачественным, будут восстановлены за счет подрядной организации.