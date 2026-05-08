На текущий ямочный ремонт автодорог Актау из бюджета выделили 43 млн тенге

В этом году содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров обойдётся бюджету в 43,6 млн тенге, передаёт Lada.kz .

Приём заявок на участие в открытом конкурсе по лоту «Текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных автомобильных дорог», объявленному ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ», стартует 12 и завершится 19 мая. Сумма закупки составляет 43 606 207 тенге без учёта НДС.

Срок выполнения работ после заключения договора - 60 календарных дней. Гарантийный срок качества выполненных работ - один год с момента подписания акта окончательной приёмки объекта в эксплуатацию.