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15.03.2025, 13:31

На текущий ямочный ремонт автодорог Актау из бюджета выделили 316 млн тенге

Новости Актау 0 811 Ольга Максимова

В этом году содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров обойдется бюджету в 316 330 267 тенге. На эти средства планируется отремонтировать 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, передает Lada.kz.

Ремонт дороги. Иллюстративное фото из архива
Ремонт дороги. Иллюстративное фото из архива

Прием заявок на участие в открытом конкурсе по лоту «Содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных автомобильных дорог для ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ»» стартовал 5 и завершится 16 марта. На текущий момент подана одна заявка. Сумма закупки составляет 316 330 267 тенге без учета НДС.

«На участках, где необходимо организовать автопарковку и тротуарную дорожку, надо подготовить основание под асфальт, установить бордюры и поребрики, проложить асфальт, после чего при необходимости нанести разметку. Участки проведения ремонтных работ должны быть огорожены специальными дорожными знаками. Объем работы составляет  50 000 квадратных метров. Место работы будет указано заказчиком», - говорится в техзадании конкурса.

Срок выполнения ремонтных - до 1 сентября, а срок содержания – до 31 декабря 2025 года.  Гарантийный срок качества выполненных работ - год с момента подписания акта окончательной приемки объекта в эксплуатацию.  

Напомним, жители 1 микрорайона жалуются на удручающее состояние тротуара, проходящем недалеко от школы №3 и детского сада «Акжелкен».

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