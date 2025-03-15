На текущий ямочный ремонт автодорог Актау из бюджета выделили 316 млн тенге

В этом году содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуаров обойдется бюджету в 316 330 267 тенге. На эти средства планируется отремонтировать 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, передает Lada.kz .

Ремонт дороги. Иллюстративное фото из архива

Прием заявок на участие в открытом конкурсе по лоту «Содержание и текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных автомобильных дорог для ГУ «Актауский городской отдел ЖКХ»» стартовал 5 и завершится 16 марта. На текущий момент подана одна заявка. Сумма закупки составляет 316 330 267 тенге без учета НДС.

«На участках, где необходимо организовать автопарковку и тротуарную дорожку, надо подготовить основание под асфальт, установить бордюры и поребрики, проложить асфальт, после чего при необходимости нанести разметку. Участки проведения ремонтных работ должны быть огорожены специальными дорожными знаками. Объем работы составляет 50 000 квадратных метров. Место работы будет указано заказчиком», - говорится в техзадании конкурса.

Срок выполнения ремонтных - до 1 сентября, а срок содержания – до 31 декабря 2025 года. Гарантийный срок качества выполненных работ - год с момента подписания акта окончательной приемки объекта в эксплуатацию.

Напомним, жители 1 микрорайона жалуются на удручающее состояние тротуара, проходящем недалеко от школы №3 и детского сада «Акжелкен».