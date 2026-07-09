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09.07.2026, 13:40

Вместо новой площадки - старые качели: жители Актау раскритиковали ремонт игровой зоны

Общество 0 2 972 Сергей Кораблев

Жители дома №14 в 31Б микрорайоне пожаловались на качество ремонта детской площадки. По их словам, вместо новых элементов подрядчик установил качели, которые выглядят бывшими в употреблении и уже шатаются. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, сообщает Lada.kz.

 

Фото жителей 31Б микрорайона
Фото жителей 31Б микрорайона

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По словам жильцов дома №14 в 31Б микрорайоне, недавно в их дворе установили две качели, однако они выглядят старыми и ранее использованными. Кроме того, люди жалуются, что и сами конструкции смонтированы некачественно.

Они выглядят бывшими в употреблении. Установили криво, а в землю закрепили некачественным цементом. Уже спустя день качели шатаются. Требуем проверить работу подрядчика и сделать все по-человечески, - говорят жители.

Люди также сообщили, что уже жаловались ранее на качество ремонта. Но после их обращения, вместо устранения замечаний подрядчик привез и установил старые качели.

В городском акимате сообщили, что в 2025 году в Актау стартовала программа по обновлению устаревших детских игровых и спортивных площадок. В рамках проекта предусмотрена установка 80 новых детских игровых и 50 спортивных площадок, а работы выполняет подрядная организация ТОО «Болашак-Узень».

В настоящее время продолжается обновление детской площадки возле дома №18 и спортивной площадки возле дома №30 в 31Б микрорайоне.

При этом в акимате пояснили, что площадка возле дома №14 не вошла в перечень объектов, где в этом году запланирована полная замена оборудования.

Но после обращения жителей было принято решение провести ремонт существующей площадки. Для этого подрядной организации ТОО «Алаш Констракшн» поручено выполнить ремонтно-восстановительные работы, включая замену и восстановление поврежденных игровых элементов.

Сейчас работы продолжаются. После их завершения площадка вновь станет доступной для безопасного использования, - заверили чиновники.

Также в акимате сообщили, что детская площадка возле дома №14 включена в перечень объектов, где в следующем году планируется установка новой современной игровой площадки.

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