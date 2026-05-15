Где установят новые детские площадки в Актау

В редакцию Lada.kz обратились жители из разных микрорайонов города. По их словам, во дворах детские площадки демонтировали ещё в прошлом году, а новые до сих пор не установили. Горожане отмечают, что не раз обращались в уполномоченные органы, однако ситуация не изменилась. В результате дети вынуждены играть на асфальте, среди песка, грязи и камней. В Актауском городском акимате рассказали, где и когда планируется установить новые объекты в этом году.
Жители домов №14 и №15 в 12 микрорайоне недоумевают, почему детскую площадку демонтировали ещё осенью прошлого года, а новую до сих пор так и не установили.
Дети могли бы играть хотя бы на старой площадке, однако теперь вынуждены проводить время среди камней и песка. Почему акимат не предусмотрел сроки установки нового оборудования. Мы неоднократно обращались в отдел жилищно-коммунального хозяйства, но безрезультатно. На эти цели выделены огромные средства, однако фактического результата нет. Мы считаем это безответственностью и халатным отношением к своим обязанностям, - пожаловались жители 12 микрорайона.
С аналогичной жалобой обратились и жители 9 и 26 микрорайона. Они также возмущены тем, что новую детскую площадку приходится ждать уже более полугода.
В городском акимате редакции Lada.kz предоставили разъяснение по ситуации. Там подробно рассказали, где планируется установка детских площадок до конца года.
По итогам государственного открытого конкурса победителем определена подрядная организация ТОО «Болашак-Өзен».
В Актау в целях формирования комфортной и безопасной среды для жителей в ряде микрорайонов ведутся работы по установке 80 детских игровых площадок и 50 спортивных площадок, переходящие с 2025 на 2026 год. В ходе строительства объекта на прилегающей территории жилых домов №14 и №15 в 12 микрорайоне возникло затягивание сроков выполнения. Мероприятия по данному объекту были начаты в декабре 2025 года с демонтажа старой детской игровой площадки. Однако в связи с неблагоприятными погодными условиями зимнего периода работы были временно приостановлены. В настоящее время подрядной организацией возобновлен монтаж, завершение которого планируется до июня текущего года, - рассказали в акимате.
По данным администрации областного центра, новые детские и спортивные площадки будут установлены по следующим адресам:
Детские площадки
Спортивные площадки
На вопрос о том, проводится ли проверка качества устанавливаемых площадок, и кто осуществляет контроль, в акимате ответили, что контроль за качеством выполняемых работ ведётся профильным отделом.
Специалисты регулярно проводят мониторинг и проверяют соответствие устанавливаемых площадок всем требованиям и нормам на каждом этапе реализации проекта. При установке детских и спортивных площадок к подрядным организациям предъявляются требования по обеспечению безопасности, качества и долговечности. Все используемые материалы должны соответствовать действующим стандартам и нормам, быть сертифицированными, экологически безопасными, износостойкими и адаптированными к климатическим условиям региона. Детские игровые площадки должны изготавливаться из безопасных материалов. В частности, металлические конструкции должны иметь антикоррозийное покрытие, пластиковые элементы – быть ударопрочными, а деревянные детали – проходить специальную обработку. Кроме того, обязательно должно быть предусмотрено травмобезопасное покрытие (резиновое или аналогичное безопасное основание), - отметили в администрации.
В администрации сообщили, что в состав объектов входят игровые комплексы, горки, качели, карусели, песочницы, а также малые архитектурные формы – скамейки, урны и другие элементы благоустройства. Спортивные площадки, в зависимости от их назначения, будут оснащены турниками, брусьями, уличными тренажёрами и оборудованием для различных спортивных игр.
Все элементы должны устанавливаться с соблюдением требований безопасности, быть надежно закреплены, а также должны соблюдаться нормативные расстояния и зоны безопасности. Контроль за соблюдением указанных требований осуществляется уполномоченным отделом на постоянной основе, - подчеркнули в акимате.
В акимате также сообщили, что в текущем году на установку детских и спортивных площадок из бюджета были выделены средства.
Так, на строительство детских площадок предусмотрено 1,1 млрд тенге, а на спортивные площадки – 876,4 млн тенге.
Комментарии0 комментарий(ев)