Где установят новые детские площадки в Актау

В редакцию Lada.kz обратились жители из разных микрорайонов города. По их словам, во дворах детские площадки демонтировали ещё в прошлом году, а новые до сих пор не установили. Горожане отмечают, что не раз обращались в уполномоченные органы, однако ситуация не изменилась. В результате дети вынуждены играть на асфальте, среди песка, грязи и камней. В Актауском городском акимате рассказали, где и когда планируется установить новые объекты в этом году.

Жители домов №14 и №15 в 12 микрорайоне недоумевают, почему детскую площадку демонтировали ещё осенью прошлого года, а новую до сих пор так и не установили.

Дети могли бы играть хотя бы на старой площадке, однако теперь вынуждены проводить время среди камней и песка. Почему акимат не предусмотрел сроки установки нового оборудования. Мы неоднократно обращались в отдел жилищно-коммунального хозяйства, но безрезультатно. На эти цели выделены огромные средства, однако фактического результата нет. Мы считаем это безответственностью и халатным отношением к своим обязанностям, - пожаловались жители 12 микрорайона.

С аналогичной жалобой обратились и жители 9 и 26 микрорайона. Они также возмущены тем, что новую детскую площадку приходится ждать уже более полугода.

В городском акимате редакции Lada.kz предоставили разъяснение по ситуации. Там подробно рассказали, где планируется установка детских площадок до конца года.

По итогам государственного открытого конкурса победителем определена подрядная организация ТОО «Болашак-Өзен».

В Актау в целях формирования комфортной и безопасной среды для жителей в ряде микрорайонов ведутся работы по установке 80 детских игровых площадок и 50 спортивных площадок, переходящие с 2025 на 2026 год. В ходе строительства объекта на прилегающей территории жилых домов №14 и №15 в 12 микрорайоне возникло затягивание сроков выполнения. Мероприятия по данному объекту были начаты в декабре 2025 года с демонтажа старой детской игровой площадки. Однако в связи с неблагоприятными погодными условиями зимнего периода работы были временно приостановлены. В настоящее время подрядной организацией возобновлен монтаж, завершение которого планируется до июня текущего года, - рассказали в акимате.

По данным администрации областного центра, новые детские и спортивные площадки будут установлены по следующим адресам:

Детские площадки

2 микрорайон, возле дома №14;

3 микрорайон, возле домов №№113, 152, 156;

3А микрорайон, возле дома №19;

5 микрорайон, возле домов №№8, 23;

6 микрорайон, возле домов №№5, 13, 24, 37;

8 микрорайон, возле дома №23;

9 микрорайон, возле дома №2;

11 микрорайон, возле домов №№1, 3, 11, 26, 29, 60;

12 микрорайон, возле домов №№7, 15, 21, 43, 49, 56, 62, 64, 68, 69;

13 микрорайон, возле домов №№1б, 5б, 7, 14, 19, 20, 30, 46, 48, 49;

14 микрорайон, возле домов №№30, 32А, 40;

15 микрорайон, возле дома №64А;

21 микрорайон, возле дома №37/5;

26 микрорайон, возле домов №№6А, 12А, 15, 22, 36;

27 микрорайон, возле домов №№2, 8, 16, 18, 42, 49, 52;

28 микрорайон, возле домов №№7, 14, 18, 23, 25, 28, 35;

29А микрорайон, возле дома №94;

30 микрорайон, возле дома №167;

31А микрорайон, возле домов №№18, 19, 20;

31Б микрорайон, возле домов №№17, 18;

32А микрорайон, возле домов №№15, 23, 29;

32В микрорайон, возле дома №11;

33 микрорайон, возле домов №№19, 32;

34 микрорайон, возле дома №1Б;

микрорайон «Шыгыс-2», возле домов №379, 380.

Спортивные площадки

2 микрорайон, возле дома №25;

3 микрорайон, возле домов №№14, 113;

5 микрорайон, возле колледжа «Өнер» и дома №23;

7 микрорайон, возле домов №№11, 17, 27;

8 микрорайон, возле дома №26;

9 микрорайон, возле дома №9;

11 микрорайон, возле домов №№12, 21;

12 микрорайон, возле домов №№21, 23, 32, 35, 67;

13 микрорайон, возле домов №№7, 44;

21 микрорайон, возле дома №37/5;

26 микрорайон, возле домов №№1Г, 12А, 26, 31, 41;

27 микрорайон, возле домов №№19, 46, 53, 57;

28 микрорайон, возле домов №№10, 17, 28, 35;

30 микрорайон, возле домов №№166, 181;

31А микрорайон, возле дома №7/1;

31Б микрорайон, возле дома №30;

32Б микрорайон, возле дома №4;

33 микрорайон, возле домов №№7, 22, 32;

34 микрорайон, возле дома №2;

жилой массив Рауан, ул. Күйкен, возле дома №271.

На вопрос о том, проводится ли проверка качества устанавливаемых площадок, и кто осуществляет контроль, в акимате ответили, что контроль за качеством выполняемых работ ведётся профильным отделом.

Специалисты регулярно проводят мониторинг и проверяют соответствие устанавливаемых площадок всем требованиям и нормам на каждом этапе реализации проекта. При установке детских и спортивных площадок к подрядным организациям предъявляются требования по обеспечению безопасности, качества и долговечности. Все используемые материалы должны соответствовать действующим стандартам и нормам, быть сертифицированными, экологически безопасными, износостойкими и адаптированными к климатическим условиям региона. Детские игровые площадки должны изготавливаться из безопасных материалов. В частности, металлические конструкции должны иметь антикоррозийное покрытие, пластиковые элементы – быть ударопрочными, а деревянные детали – проходить специальную обработку. Кроме того, обязательно должно быть предусмотрено травмобезопасное покрытие (резиновое или аналогичное безопасное основание), - отметили в администрации.

В администрации сообщили, что в состав объектов входят игровые комплексы, горки, качели, карусели, песочницы, а также малые архитектурные формы – скамейки, урны и другие элементы благоустройства. Спортивные площадки, в зависимости от их назначения, будут оснащены турниками, брусьями, уличными тренажёрами и оборудованием для различных спортивных игр.

Все элементы должны устанавливаться с соблюдением требований безопасности, быть надежно закреплены, а также должны соблюдаться нормативные расстояния и зоны безопасности. Контроль за соблюдением указанных требований осуществляется уполномоченным отделом на постоянной основе, - подчеркнули в акимате.

В акимате также сообщили, что в текущем году на установку детских и спортивных площадок из бюджета были выделены средства.

Так, на строительство детских площадок предусмотрено 1,1 млрд тенге, а на спортивные площадки – 876,4 млн тенге.