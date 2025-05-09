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09.05.2025, 09:08

На качество новой спортивной детской площадки жалуются Актау

Общество 0 740 Лиана Рязанцева

Жители 11 микрорайонов Актау выражают обеспокоенность состоянием недавно установленной спортивной детской площадки. По их словам, площадка буквально разваливается на глазах, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

В социальных сетях жители 11 микрорайона пожаловались на некачественную детскую площадку, установленную возле школы №10.

Площадку установили совсем недавно, однако её покрытие начало разрушаться практически сразу. Немало претензий вызывает и монтаж уличных тренажёров и турников. Сложно поверить, что оборудование монтировали профессионалы. Всё стоит криво, ощущение, будто устанавливали люди в состоянии алкогольного опьянения, — возмущается один из жителей микрорайона.

Местные жители обеспокоены тем, что в текущем состоянии площадка не только бесполезна, но и может представлять реальную опасность для здоровья и безопасности детей.

Редакция Lada.kz направит официальный запрос в городскую администрацию с просьбой разъяснить следующие вопросы: Сколько средств было выделено и фактически потрачено на строительство данной площадки? Какая организация занималась установкой оборудования и укладкой покрытия? Из каких материалов было изготовлено покрытие, и соответствует ли оно стандартам безопасности? Кто понесёт ответственность за выявленные недостатки и за чей счёт будет проведён ремонт или полная переделка объекта?

Ранее сообщалось, что спортивная площадка за домом №31 в 11 микрорайоне «рассыпалась» спустя четыре месяца. Люди выразили недовольство качеством установки объекта и обвинили в этом компанию, выигравшую тендер. Тогда чиновники заявили, что подрядчик проведет восстановительные работы. 

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