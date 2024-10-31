Жители 3 микрорайона Актау возмущены состоянием новой детской площадки

В редакцию Lada.kz обратились жители дома № 148 в 3 микрорайоне. Люди выразили недовольство состоянием недавно установленной детской площадки.

Фото жителей Актау

Жители 3 микрорайона сообщили, что неделю назад во дворе дома №148 появилась новая детская площадка со спортивным инвентарем, но радость от её установки была недолгой. Уже вскоре после открытия стало очевидно, что площадка небезопасна для детей: многие тренажеры плохо закреплены, а некоторые конструкции шатаются при малейшем прикосновении.

Дети рискуют получить травмы, если будут играть на неисправных конструкциях. Мы рассчитывали на качественное обустройство игровой зоны, которое предоставило бы безопасное и удобное пространство для отдыха и развития детей. Однако реальность оказалась совсем иной, новые тренажеры нуждаются в доработке и укреплении, а некоторые из них вовсе невозможно использовать из-за сильной неустойчивости, - жалуются местные жители.

Горожане надеются, что ответственные органы примут меры по устранению недостатков в ближайшее время, чтобы площадка стала безопасной и соответствовала ожиданиям родителей и детей.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от городской администрации по поводу состояния новой детской площадки.