Жителей 26 микрорайона Актау возмутило отсутствие обещанной новой детской площадки

В редакцию с жалобой обратились жители 40 дома в 26 микрорайоне. Горожан возмутило, что старую детскую площадку снесли, но новую так и не установили. В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что новую площадку установят в ближайшее время.

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По словам жителей дома №40 в 26 микрорайоне, детскую игровую площадку возле их дома снесли еще неделю назад, однако работы по установке новой площадки до сих пор не начались.

Игровую площадку снесли неделю назад, а детям теперь негде играть! Почему сразу после сноса не начали работы по установке новой? Снесли и просто ушли, – возмущаются жители.

В Актауском городском отделе ЖКХ заверили, что новую площадку установят в ближайшее время.

В отделе также сообщили, что до конца года все запланированные работы по установке детских площадок в микрорайонах будут завершены.