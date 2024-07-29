По инициативе жителей Актау в двух микрорайонах построены игровые площадки

В рамках проекта «Бюджет народного участия» в Актау построены новые спортивные объекты: детская игровая площадка, воркаут и футбольная площадки в микрорайоне 27, у дома №40, а также баскетбольная и волейбольная площадки в 28 микрорайоне, возле дома №10, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы ведомства

По данным городской администрации, в этом году в городе реализуется 10 проектов, которые получили наибольшее количество голосов в рамках программы «Бюджет народного участия». Эти проекты включают в себя строительство детских игровых площадок, спортивных площадок и тротуаров.

В прошлом году в рамках проекта «Бюджет народного участия» были выбраны десять проектов, набравшие 50 и более голосов. Эти проекты реализуются в текущем году. В частности, в 27 микрорайоне, у дома №40, построена детская игровая площадка, воркаут и футбольная площадки, а в 28 микрорайоне, возле дома №10, построены баскетбольная и волейбольная площадки. Работы по благоустройству будут проводиться и в других микрорайонах согласно утвержденному перечню, - сказал главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау Газиз Сагынгалиев.

Остальные проекты также будут реализованы по следующим адресам:

- 31А микрорайон, дом №9 - детская игровая площадка;

- 15 микрорайон, дом №55 - детская игровая площадка;

- 17 микрорайон, дом №102 - детская игровая площадка;

-33 микрорайон, дом №19 - футбольная и волейбольная площадки;

- Шығыс-2, дом №361 - детская игровая площадка;

- 20А микрорайон, дом №17 - детская игровая площадка;

- 14 микрорайон, дом №32А - детская игровая площадка;

- 15 микрорайон, дом №69 - детская игровая площадка и тротуары.