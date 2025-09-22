Житель 28 микрорайона Актау обеспокоен сносом детской спортивной площадки

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратился житель дома №30 в 28 микрорайоне. По словам мужчины, возле его дома разрушают и демонтируют новую детскую спортивную площадку. В акимате прокомментировали обращение.

Житель дома №30 в 28 микрорайоне сообщил, что стал свидетелем демонтажа детской площадки. И переживает, что ее место займёт очередная парковка для машин.

Разрушают новую детскую спортивную площадку, а под ней — свежая бетонная плита. Кто позволил такой вандализм?, — возмутился житель города.

Редакция направила запрос в акимат Актау с просьбой разъяснить, что на самом деле планируется соорудить на этом месте.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства города заявили, что по просьбе жителей спортивная площадка обновляется.

Ранее в городской администрации предоставили информацию о благоустройстве микрорайонов и проделанной в них работе. В рамках программы ведутся работы по содержанию парков, скверов, малых архитектурных форм, памятников, фонтанов, спортивных и детских площадок, пешеходных дорожек, а также объектов на набережной, говорят в администрации города.