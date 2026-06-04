Качелей нет, рабочие исчезли: что происходит с новыми площадками в Актау

Жители Актау жалуются на незавершенное благоустройство детских площадок. В некоторых микрорайонах игровые зоны убрали еще зимой, а в других начали устанавливать новые комплексы, но работы так и не завершили. Корреспондент Lada.kz побеседовал с представителями городского акимата.

В начале зимы прошлого года в областном центре массово начали демонтировать устаревшие игровые комплексы. Горожане надеялись, что на их месте вскоре появятся современные площадки. Однако месяцы шли, а во многих дворах вместо них оставались лишь бетонные основания. В середине апреля ситуация начала меняться — на некоторых объектах стартовали монтажные работы. Но и здесь радость жителей оказалась недолгой.

«Установили горку, игровой комплекс, карусель, каркас для качелей. Все очень неплохо. Гораздо интереснее, чем предыдущая площадка. Однако три дня поработали и уехали. Качели не повесили, покрытия нет, забор не установлен. И ладно бы неделя прошла. После 20 апреля от них больше ни слуха, ни духа», - говорят жители 26 дома в 11 микрорайоне.

О похожих ситуациях сообщают и жители других микрорайонов города.

«Площадки в Актау меняли и раньше, но такого мы не помним. Обычно приезжали, демонтировали старое оборудование и практически сразу устанавливали новое. Сейчас дети смотрят на бетонное покрытие вместо площадки уже седьмой месяц. Начались каникулы, а играть им негде. Приходится на бетонном покрытии, а это небезопасно, тем более если упасть, например, с горки», — рассказал житель 62 дома в 12 микрорайоне.

В акимате Актау сообщили, что в рамках модернизации городской инфраструктуры в 2026 году планируется установить 80 новых детских игровых и 50 спортивных площадок взамен устаревших объектов.

По итогам государственных закупок подрядчиком определено ТОО «Болашак-Өзень». В настоящее время компания приступила к реализации проекта, который будет выполняться поэтапно до конца текущего года.

«Работы по благоустройству на указанной территории не были полностью завершены в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ситуация находится на постоянном контроле акимата города», — сообщили в пресс-службе.

Тем не менее горожане надеются, что подрядная организация в ближайшее время вернется на объекты и завершит начатые работы, чтобы дети смогли пользоваться новыми площадками уже этим летом.