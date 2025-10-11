В Актау массово демонтируют детские площадки

Қазақ тіліне аудару

Фото жителей 5 микрорайона

Жители 5 микрорайона обеспокоены сносом детской площадки, которая находится между домами №7, 8, 9, 10 и 11. По их словам, без предупреждения демонтировали игровые комплексы, ограждения и скамейки.

В 13 микрорайоне разобрали футбольное поле возле дома №44, которое, по словам жителей, было почти новым.

В Актауском городском акимате пояснили, что демонтаж объектов проводится в рамках программы по обновлению изношенных игровых и спортивных площадок. В этом году планируется установить 80 детских и 50 спортивных площадок по всему городу.

Работы по обновлению уже начались. В 5 микрорайоне новые площадки появятся во дворах домов №8 и №23, а в 13 микрорайоне у дома №44 до конца года будет установлена новая современная спортивная площадка, - пообешали в пресс-службе акимата Актау.

Напомним, ранее жители 3 микрорайона пожаловались на состояние детской площадки возле дома №146А, которая не ремонтировалась более 20 лет.