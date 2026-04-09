В Актау установят новые спортивные и детские площадки: названы адреса

В областном центре планируется обновить изношенные площадки для досуга детей. Подрядчик уже определен, работы будут вестись на протяжении всего года. Власти предоставили список адресов, по которым будут установлены комплексы, передает Lada.kz .

Работы по модернизации городской инфраструктуры начались в прошлом году и были приостановлены на зимнее время. В Актауском городском акимате сообщили об их возобновлении. Планируется установить 80 новых детских игровых и 50 спортивных площадок взамен изношенных.

Конкурс выиграло ТОО «Болашак-Өзень». В администрации уже сформировали перечень площадок, подлежащих обновлению, и подрядная организация приступила к соответствующим работам.

Реализация проекта продлится до конца 2026 года.

Ознакомиься со списком локаций, где планируется обновление комплексов, можно здесь:

Напомним, ранее сообщалось о том, что уровень износа детских площадок в Актау составляет 40 процентов. Подробнее по ссылке.