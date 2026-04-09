Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.04.2026, 16:14

В Актау установят новые спортивные и детские площадки: названы адреса

Общество 0 2 276 Ольга Максимова

В областном центре планируется обновить изношенные площадки для досуга детей. Подрядчик уже определен, работы будут вестись на протяжении всего года. Власти предоставили список адресов, по которым будут установлены комплексы, передает Lada.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Работы по модернизации городской инфраструктуры начались в прошлом году и были приостановлены на зимнее время. В Актауском городском акимате сообщили об их возобновлении. Планируется установить 80 новых детских игровых и 50 спортивных площадок взамен изношенных.

Конкурс выиграло ТОО «Болашак-Өзень». В администрации уже сформировали перечень площадок, подлежащих обновлению, и подрядная организация приступила к соответствующим работам.

Реализация проекта продлится до конца 2026 года.

Ознакомиься со списком локаций, где планируется обновление комплексов, можно здесь:

Напомним, ранее сообщалось о том, что уровень износа детских площадок в Актау составляет 40 процентов. Подробнее по ссылке.

