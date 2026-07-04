Новый участок дороги начали строить в Актау между микрорайонами

В Актау началось строительство автомобильной дороги №26, которая соединит микрорайоны 19А, 20 и 20А. После завершения работ жители смогут быстрее перемещаться между районами без объезда, сообщает Lada.kz по информации городского акимата.

Фото акимата Актау

В настоящее время подрядная организация приступила к подготовительным и основным дорожным работам. На участке протяженностью 200 метров ведется устройство основания под будущее асфальтовое покрытие.

Кроме того, для укрепления дорожного полотна на 400-метровом отрезке уже уложена песчано-щебеночная смесь.

Сейчас подрядчик готовит основание дороги, устанавливает бордюры и формирует дорожное полотно.

После завершения строительства жители смогут быстрее добираться между микрорайонами 19А, 20 и 20А, а транспортная нагрузка на соседние дороги должна снизиться.