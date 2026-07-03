Свыше 100 тысяч тенге за страховку: кому в Казахстане выставят самые дорогие автополисы и почему

Обязательное автострахование (ОГПО ВТС) в Казахстане выросло в цене в среднем на 14%. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) объяснили, из чего теперь складывается стоимость полиса и для кого ценник превысит 100 тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Почему выросла цена: математика тарифов

Главными драйверами роста стоимости страховок стали два ежегодно обновляемых показателя. Во-первых, с 1 января 2026 года размер месячного расчетного показателя (МРП) увеличился на 10% — до 4 325 тенге. Поскольку базовая страховая премия законодательно привязана к МРП и составляет 1,9 от его размера, её базовая планка автоматически поднялась до 8 217,5 тенге.

Во-вторых, регулятор скорректировал региональные поправочные коэффициенты, которые отражают уровень аварийности в конкретных областях и городах страны. В 2026 году эти коэффициенты в среднем стали выше на 4%. В результате синергетического эффекта средняя стоимость автомобильного полиса в республике достигла 23 870 тенге.

Зона риска: кто заплатит больше 100 тысяч?

В АРРФР подчеркивают: итоговый чек рассчитывается строго индивидуально. Сумма зависит от возраста водителя, его стажа, технических характеристик и года выпуска автомобиля, а также региона и безаварийного стажа.

Максимальные суммы в квитанциях увидят три категории автовладельцев:

Молодые и неопытные: водители младше 25 лет, чьи водительские права были получены менее двух лет назад.

Владельцы старого автопарка: если возраст транспортного средства превышает 7 лет, коэффициент автоматически повышает финальную стоимость полиса.

Хронические нарушители: для злостных виновников ДТП страховая премия может взлететь выше 100 тысяч тенге.

Например, для водителей с самым низким классом системы бонус-малус (М2) — теми, кто регулярно провоцирует серьезные аварии, в том числе с летальным исходом — средний тариф составляет порядка 92 тысяч тенге. В то же время, аккуратные автовладельцы с максимальным 13-м классом получают самые выгодные условия.

Хорошие новости для новичков

Несмотря на общий тренд к удорожанию, для одной категории граждан стоимость полиса, напротив, существенно снизилась. Речь идет о начинающих водителях. Регулятор пересмотрел коэффициенты системы бонус-малус и снизил стартовый тариф для новичков в 1,5 раза — коэффициент для них упал с прежних 1,8 до 1,2.

Лимиты выплат: сколько возместят при ДТП?

Параллельно с ростом стоимости полисов соразмерно выросли и максимальные лимиты страховых выплат, призванные покрыть ущерб пострадавшим:

До 600 МРП (2 595 000 тенге) — за повреждение одного автомобиля.

До 2 000 МРП (8 650 000 тенге) — суммарный лимит, если в аварии пострадало имущество двух и более лиц.

До 2 000 МРП (8 650 000 тенге) — компенсация за вред, причиненный жизни и здоровью людей (финальная сумма зависит от степени тяжести травм).

В АРРФР также напомнили, что в случае мелких дорожных инцидентов водителям необязательно часами ждать полицию. Если в ДТП нет пострадавших, а размер ущерба не превышает 100 МРП (432 500 тенге), аварию можно оперативно оформить в цифровом формате с помощью Европротокола.