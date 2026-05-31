Дорога к Бозжыре за 3,2 млрд тенге: как продвигается строительство Мангистау

В Мангистау продолжается строительство дороги к знаменитому урочищу Бозжыра, сообщает Lada.kz.
В Каракиянском районе продолжается реализация одного из самых обсуждаемых туристических проектов региона - строительство автомобильной дороги к смотровой площадке урочища Бозжыра.
В районном акимате сообщили о ходе работ на объекте. Согласно их данным, протяженность дороги составляет 14,9 километра. На сегодня завершены работы по выравниванию земельного полотна и подготовке основания трассы, а на 11 километрах уже уложена песчано-гравийная смесь.
С ходом реализации проекта ознакомился аким Каракиянского района Сымбат Торетаев. Во время рабочей поездки он посетил объект и поручил подрядчикам завершить работы качественно и в установленные сроки.
Ожидается, что после завершения проекта дорога позволит увеличить туристический поток к Бозжыре, повысит привлекательность региона для путешественников и станет дополнительным стимулом для развития экологического туризма в Мангистауской области.
Напомним, в январе этого года сообщалось о начале строительства дороги к Бозжыре стоимостью около 3,2 млрд тенге.
Комментарии0 комментарий(ев)