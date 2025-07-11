«Через полмира ради заката на Бозжыре»: как испанец на мотоцикле оказался в Актау

Мечта длиною в 10 лет о том, чтобы увидеть Бозжыру своими глазами, привела испанского путешественника-мотоциклиста в Мангистаускую область. Помимо урочища, мужчину особенно поразило казахское гостепреимство и невероятные закаты. Подробнее – в материале корреспондента Lada.kz .

Фото: Lada.kz

41-летний Даниэль Аседо из города Малага (Испания) проехал тысячи километров на мотоцикле BMW F900GS, чтобы добраться до одного из самых заветных пунктов своего маршрута – Мангистау. С палаткой и мини-плиткой он покинул Европу и оказался в Казахстане, который называет одним из лучших мест своего маршрута.

Я люблю города у моря. Может, поэтому и в Актау чувствую себя как дома, - говорит он.

Даниэль начал свое путешествие 15 апреля из южной Испании. Проехал Европу, Балканы, Турцию, Кавказ и въехал в Казахстан через Россию. Его цель – добраться до Юго-Восточной Азии, а если хватит бюджета, то до Аляски и Огненной Земли в Южной Америке. Свой так называемый челлендж он документирует и планирует выпустить серию роликов на YouTube.

По словам героя материала, интерес к Казахстану возник еще в детстве, когда он с отцом смотрел документальные фильмы о природе.

Меня всегда привлекали бескрайние степи, свободно гуляющие верблюды, лошади, кочевая культура. Я хотел увидеть все это своими глазами, познакомиться с людьми, которые живут в гармонии с природой. Мангистау стал воплощением моей мечты, - рассказывает он.

С первых дней в стране, в том числе в нашем регионе, он почувствовал открытость людей.

Люди махали мне с улиц, машины сигналили в знак приветствия. Это создает ощущение тепла и уюта, несмотря на то, что ты находишься за тысячи километров от дома, - вспоминает испанец.

Одно из самых экстремальных приключений произошло между Сайотесом и Бозжырой, вспоминает путешественник.

Мы с двумя нидерландскими мотоциклистами ехали по пустынной трассе, падали, прокололи колесо, воды почти не было, связи тоже. А под палаткой обнаружили скорпионов. И все же, это было одно из лучших ощущений в жизни, - с радостью говорит Даниэль.

Во время своего путешествия они побывали в подземной мечети Бекет-Ата.

Нас пригласили в трапезную, накормили, предложили остаться на ночь. Я был потрясен этим искренним гостеприимством. Оно именно такое, как в старых документальных фильмах, - делится он.

К слову, чай с молоком – знаковый напиток казахской кухни – стал его любовью.

Я попробовал бешбармак, плов, супы с бараниной. Кумыc и шубат – слишком экзотично для меня, но опыт интересный. Больше всего меня тронула традиция делиться: даже если ты гость с дороги, тебя всегда пригласят поесть. Особенно в Бекет-Ата – чай, сладости, домашняя еда… Было мало фруктов, но много сладкого – видимо, казахи любят сладкое, - улыбается он.

Мужчина отмечает, что Казахстан поразил не только людьми, но и пейзажами.

Ты можешь ехать часами, не встретив ни одной машины. Только степь, ветер и бесконечное небо. Время здесь замедляется. А когда видишь табуны лошадей и верблюдов, чувствуешь себя в сказке. Даже бензин мне продавали из канистр прямо в селах – такое в Европе невозможно представить, - говорит он.

Например, закат на Бозжыре для него оказался как момент вне времени.

Бозжыра – это не просто место. Это ощущение, что ты на другой планете. Ветер, тишина, форма скал, текстура камней… Я просто сел и молча смотрел на закат. Это был один из самых глубоких моментов в моей жизни, - отмечает Даниэль.

Единственное, что немного напрягло Даниэля – это манера вождения. Он говорит, что иногда автомобили идут на обгон, находясь в нескольких сантиметрах от мотоцикла. Он надеется, что в будущем у участников движения появится больше уважения к байкерам.

Также он отметил слабый уровень английского в гостиницах и кафе, а еще нехватку онлайн-информации.

Некоторые места невозможно найти в интернете или забронировать заранее. Это затрудняет планирование. Но, несмотря на это, у региона огромный потенциал. Здесь есть все: море, пустыни, уникальные скалы, духовные места. Просто об этом никто не знает. Я покажу все в своем видео, и уверен, многие захотят приехать, - с добротой говорит Даниэль.

Путешественник подытожил: Мангистау останется в его сердце навсегда.

Я обязательно вернусь, - пообещал на прощанье Даниэль.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала об Оливере Ворде, который уже год путешествует в одиночку.