Из Англии в Японию: путешествующий год велосипедист побывал в Актау

Оливер Ворд уже год путешествует в одиночку на велосипеде. Из родной Англии он добрался до Актау и продолжил путь дальше. Как 25-летний мужчина решился на столь необычный поступок и что удивило его в Казахстане, он рассказал корреспонденту Lada.kz .

Фото Оливера Ворда

Из Англии Оливер Ворд уехал ровно год назад. Путь сначала пролегал через Европу, в частности, первой страной посещения стала Франция. Для того, чтобы туда попасть, велопутешественнику пришлось сесть на паром, а затем, пересечь другие европейские страны.

В Европе мне удалось довольно быстро проехать многие страны. Я побывал во Франции, Бельгии, Люксембурге, Германии. А оттуда отправился в Альпы и пересек их еще в прошлом году. После Альп были Балканы, где я посетил тоже несколько очень красивых стран. Здесь было, конечно, довольно сложно путешествовать, ведь на Балканах холмисто, но некоторые из этих стран мне очень запомнились, - говорит Оливер.

Оттуда не спеша путешественник отправился в Турцию, где он пробыл довольно долго, потому что в пункте назначения оказался зимой. И решил, что продолжать путь дальше на велосипеде будет достаточно холодно, поэтому принял решение перезимовать там.

Было слишком холодно, чтобы ездить на велосипеде, поэтому я немного поработал за это время волонтером на ферме. В итоге я был в Турции около трех месяцев, а затем отправился в Грузию, и, не спеша, приехал сюда. Так что с начала моего путешествия прошел уже год. Я езжу довольно медленно, потому что мне нравится познавать мир. Когда я еду на велосипеде, это особенно удивительно воспринимается, поэтому я никуда не тороплюсь, - рассказал Оливер.

Доехать путешественник планировал до Японии, но четкого плана, по словам велосипедиста, у него нет. Он говорит, что скорее всего продолжит свой путь до зимы. А затем решит, что делать дальше.

Я всегда думал, что было бы неплохо поехать в Японию, но, может быть, я просто проеду через Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и вернусь обратно в Алматы. Пока точно не знаю, как сложатся обстоятельства, - говорит Оливер.

Отправится в путешествие на велосипеде Оливера подтолкнул его друг, который когда-то проделал что-то подобное. Именно с ним парень решил отправиться в свое первое путешествие - в гости к своим родителям, которые переехали из Англии на северное побережье Франци.

Зародилась идея, что мы поедем на велосипеде к моим родителям с моим другом, а тогда, во времена Covid-19, чтобы добраться из Англии во Францию, нужно было сесть на паром. При этом, видимо, для соблюдения социальной дистанции, нужно было быть в этот момент в транспортном средстве, и они классифицировали велосипед, как транспортное средство, поэтому я просто взял свой велосипед и с парома уже продолжил путь на велосипеде к родителям. Это была моя первая поездка. А после я совершил еще одну небольшую поездку в Норвегию на две недели. Мне это тоже очень понравилось, поэтому я купил хороший велосипед для поездки и решил совершить какое-то долгое путешествие, - говорит Оливер.

По словам 25-летнего путешественника, родители поддержали его идею, несмотря на то, что они очень беспокоятся за него и переживают за то, что большую часть времени в дороге он находится один.

К примеру, в Казахстане я встречал других путешественников и катался с ними на велосипеде. И, конечно, моим родителям нравится, когда я не один, потому что большую часть времени в пути я провожу в одиночку. Думаю, они беспокоятся за меня, в частности, потому, что я сплю в палатке. Конечно, им из-за этого тревожно, но мой отец в начале пути даже присоединился ко мне на несколько дней, и в целом они меня очень поддерживают, - говорит Оливер.

Путешественник делиться, что в дороге ему попадаются очень добрые люди, которые всегда пытаются помочь. Серьезных неприятностей, по словам Оливера, у него ни разу не возникало. В нескольких странах, по словам молодого человека, ему встречались довольно агрессивные собаки, которые сначала напугали Оливера. Но со временем, по его словам, учишься справляться с разными ситуациями, и даже такими.

Конечно, иногда спать в палатке - это стресс. Бывало, что ночью ко мне приходили люди, и это немного пугало меня. Например, в Турции пару раз приезжала полиция. Ничего плохого не случилось, они просто смотрели, что я делаю в местах своих стоянок. С дикими животными тоже серьезных проблем не было, они, как правило, сами боятся вас. Поэтому в целом на своем пути я не видел ничего слишком плохого. Многие люди приглашают меня переночевать к себе домой и очень по-доброму относятся. Так, я спал в садах многих людей в своей палатке, - смеется Оливер.

Из Казахстана путешественник планирует попасть в Узбекистан, а затем по Шелковому пути отправиться в Киргизию, а оттуда снова вернуться в Казахстан.

Я планирую остаться в Казахстане немного дольше на обратном пути. Обязательно проведу время в Алматы. А пока в Казахстане я нахожусь около недели. Пару дней провел, исследуя Актобе. Мне понравилось там, я много гулял по набережной, в Актау набережная тоже очень красивая и, конечно, у вас удивительное море, - рассказал Оливер.

По словам путешественника дороги в Казахстане ему показались очень хорошими. Даже ездить по степи оказалось не так сложно, как молодой человек себе представлял.

Я впервые столкнулся с такими ровными пустынными условиями. И ветер дул мне в спину, когда я впервые приехал в Казахстан. Это был удивительный опыт, когда ветер тебя как-будто подгоняет, и ты едешь на высокой скорости. Но, могу сказать, что дороги у вас очень ровные, и водители кажутся хорошими и приветливыми. Я приехал из Грузии, где водители немного более агрессивно водят, а здесь они кажутся такими сговорчивыми. Все сигналят, и, кажется, очень рады меня видеть, что безумно приятно, - говорит Оливер.

Путешественник отмечает, что казахстанские степи его, конечно, покорили своими пейзажами.

Увидеть степи было довольно ново для меня, я привык к зелени, коровам и всему такому, а здесь пейзажи кардинально отличаются: пески и верблюды - это как раз то, для чего я затеял это путешествие и почему я стараюсь ехать, не торопясь, чтобы увидеть, как меняется мир вокруг. Я думаю, велосипед - это хороший способ почувствовать всю его красоту. Это невозможно ощутить на самолете, поезде или даже на машине. Я имею в виду то, что на велосипеде вы действительно можете увидеть все то удивительное, что есть вокруг нас, и то, как сменяются пейзажи один на другой. Я думаю, что по мере того, как я поеду дальше, они станут более горными, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть эти перемены, - говорит Оливер.

По словам путешественника, когда он вернется домой, в первую очередь примет горячий душ и будет долго лежать в своей кровати.

Да, было бы здорово хоть раз оказаться в своей кровати за этот год, - смеется Оливер.

Чтобы слишком сильно не уставать в пути, велосипедист делает перерывы на отдых. Говорит, что не гонится за километрами или расстоянием.

Повторюсь, я еду довольно медленно, поэтому я не думаю, что нужно быть в суперформе, чтобы сделать то же самое. Большая часть моего пути проходит по холмам и горам, поэтому все зависит от того, насколько ровная местность, а также от ветра. Если ветер в лицо, то ты не можешь двигаться очень быстро. А бывает, что он в спину подгоняет и тогда моя скорость сильно возрастает. Я много отдыхаю, потому что в пути мне особенно важно следить за здоровьем и много есть, но надо и не переусердствовать, иначе ты не сможешь продолжать свой путь, - говорит Оливер.

По словам молодого человека, он не ведет ни блога, ни собственного канала о путешествиях. Своими фотографиями и впечатлениями он делится только с близкими.

Я на самом деле довольно скучный. У меня есть приложение Polar Steps, в котором люди могут следить за мной. Я добавляю туда фотографии. Но у меня, к сожалению, нет ни веб-сайта, ни даже Instagram-странички. Я делаю это не для популярности, не рекламирую себя или что-то в этом роде. Свои фотографии я отправляю лишь своим друзьям и семье, чтобы держать их в курсе, что со мной все хорошо. У меня нет даже специальной камеры для съемок моего пути, хотя большинство людей обычно снимают свои путешествия. Наверное, мне следовало бы сделать тоже самое, но я просто получаю удовольствие от того, что вижу вокруг, - говорит Оливер.

По словам путешественника, у него с собой очень немного вещей, но есть все, что необходимо: теплая одежда, полевая кухня и хороший спальный мешок, который рассчитан на похолодание до минус 12 градусов.

У большинства людей, которых я вижу на мотоцикле, вещей меньше, чем у меня. Мне приходится носить с собой много воды и, конечно же, еды. Если я поеду в Таджикистан, то поднимусь очень высоко, и я думаю, что там будет очень холодно. Но я готов как к теплой, так и к холодной погоде, хотя погода, конечно, диктует многое в моем путешествии. Дождь, холод, жара - все это сложно, но ты должен быть готов ко всему. А так у меня довольно много вещей и даже есть походный стул. У многих людей нет стульев, чтобы посидеть. Но я так долго отсутствовал дома, что решил, что мне все-таки нужно иметь с собой какой-то предмет роскоши. Иначе это было бы слишком сложно для меня – обойтись без него. Конечно, я постарался взять с собой как можно меньше вещей, но при этом не хотел чувствовать себя совсем некомфортно, - говорит Оливер.

За все время в пути велосипедист только один раз проколол колесо в Хорватии, и считает, что ему сильно повезло с его железным конем.