Из Англии в Японию: путешествующий год велосипедист побывал в Актау

Оливер Ворд уже год путешествует в одиночку на велосипеде. Из родной Англии он добрался до Актау и продолжил путь дальше. Как 25-летний мужчина решился на столь необычный поступок и что удивило его в Казахстане, он рассказал корреспонденту Lada.kz.
Из Англии Оливер Ворд уехал ровно год назад. Путь сначала пролегал через Европу, в частности, первой страной посещения стала Франция. Для того, чтобы туда попасть, велопутешественнику пришлось сесть на паром, а затем, пересечь другие европейские страны.
В Европе мне удалось довольно быстро проехать многие страны. Я побывал во Франции, Бельгии, Люксембурге, Германии. А оттуда отправился в Альпы и пересек их еще в прошлом году. После Альп были Балканы, где я посетил тоже несколько очень красивых стран. Здесь было, конечно, довольно сложно путешествовать, ведь на Балканах холмисто, но некоторые из этих стран мне очень запомнились, - говорит Оливер.
Оттуда не спеша путешественник отправился в Турцию, где он пробыл довольно долго, потому что в пункте назначения оказался зимой. И решил, что продолжать путь дальше на велосипеде будет достаточно холодно, поэтому принял решение перезимовать там.
Было слишком холодно, чтобы ездить на велосипеде, поэтому я немного поработал за это время волонтером на ферме. В итоге я был в Турции около трех месяцев, а затем отправился в Грузию, и, не спеша, приехал сюда. Так что с начала моего путешествия прошел уже год. Я езжу довольно медленно, потому что мне нравится познавать мир. Когда я еду на велосипеде, это особенно удивительно воспринимается, поэтому я никуда не тороплюсь, - рассказал Оливер.
Доехать путешественник планировал до Японии, но четкого плана, по словам велосипедиста, у него нет. Он говорит, что скорее всего продолжит свой путь до зимы. А затем решит, что делать дальше.
Я всегда думал, что было бы неплохо поехать в Японию, но, может быть, я просто проеду через Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и вернусь обратно в Алматы. Пока точно не знаю, как сложатся обстоятельства, - говорит Оливер.
Отправится в путешествие на велосипеде Оливера подтолкнул его друг, который когда-то проделал что-то подобное. Именно с ним парень решил отправиться в свое первое путешествие - в гости к своим родителям, которые переехали из Англии на северное побережье Франци.
Зародилась идея, что мы поедем на велосипеде к моим родителям с моим другом, а тогда, во времена Covid-19, чтобы добраться из Англии во Францию, нужно было сесть на паром. При этом, видимо, для соблюдения социальной дистанции, нужно было быть в этот момент в транспортном средстве, и они классифицировали велосипед, как транспортное средство, поэтому я просто взял свой велосипед и с парома уже продолжил путь на велосипеде к родителям. Это была моя первая поездка. А после я совершил еще одну небольшую поездку в Норвегию на две недели. Мне это тоже очень понравилось, поэтому я купил хороший велосипед для поездки и решил совершить какое-то долгое путешествие, - говорит Оливер.
По словам 25-летнего путешественника, родители поддержали его идею, несмотря на то, что они очень беспокоятся за него и переживают за то, что большую часть времени в дороге он находится один.
К примеру, в Казахстане я встречал других путешественников и катался с ними на велосипеде. И, конечно, моим родителям нравится, когда я не один, потому что большую часть времени в пути я провожу в одиночку. Думаю, они беспокоятся за меня, в частности, потому, что я сплю в палатке. Конечно, им из-за этого тревожно, но мой отец в начале пути даже присоединился ко мне на несколько дней, и в целом они меня очень поддерживают, - говорит Оливер.
Путешественник делиться, что в дороге ему попадаются очень добрые люди, которые всегда пытаются помочь. Серьезных неприятностей, по словам Оливера, у него ни разу не возникало. В нескольких странах, по словам молодого человека, ему встречались довольно агрессивные собаки, которые сначала напугали Оливера. Но со временем, по его словам, учишься справляться с разными ситуациями, и даже такими.
Конечно, иногда спать в палатке - это стресс. Бывало, что ночью ко мне приходили люди, и это немного пугало меня. Например, в Турции пару раз приезжала полиция. Ничего плохого не случилось, они просто смотрели, что я делаю в местах своих стоянок. С дикими животными тоже серьезных проблем не было, они, как правило, сами боятся вас. Поэтому в целом на своем пути я не видел ничего слишком плохого. Многие люди приглашают меня переночевать к себе домой и очень по-доброму относятся. Так, я спал в садах многих людей в своей палатке, - смеется Оливер.
Из Казахстана путешественник планирует попасть в Узбекистан, а затем по Шелковому пути отправиться в Киргизию, а оттуда снова вернуться в Казахстан.
Я планирую остаться в Казахстане немного дольше на обратном пути. Обязательно проведу время в Алматы. А пока в Казахстане я нахожусь около недели. Пару дней провел, исследуя Актобе. Мне понравилось там, я много гулял по набережной, в Актау набережная тоже очень красивая и, конечно, у вас удивительное море, - рассказал Оливер.
По словам путешественника дороги в Казахстане ему показались очень хорошими. Даже ездить по степи оказалось не так сложно, как молодой человек себе представлял.
Я впервые столкнулся с такими ровными пустынными условиями. И ветер дул мне в спину, когда я впервые приехал в Казахстан. Это был удивительный опыт, когда ветер тебя как-будто подгоняет, и ты едешь на высокой скорости. Но, могу сказать, что дороги у вас очень ровные, и водители кажутся хорошими и приветливыми. Я приехал из Грузии, где водители немного более агрессивно водят, а здесь они кажутся такими сговорчивыми. Все сигналят, и, кажется, очень рады меня видеть, что безумно приятно, - говорит Оливер.
Путешественник отмечает, что казахстанские степи его, конечно, покорили своими пейзажами.
Увидеть степи было довольно ново для меня, я привык к зелени, коровам и всему такому, а здесь пейзажи кардинально отличаются: пески и верблюды - это как раз то, для чего я затеял это путешествие и почему я стараюсь ехать, не торопясь, чтобы увидеть, как меняется мир вокруг. Я думаю, велосипед - это хороший способ почувствовать всю его красоту. Это невозможно ощутить на самолете, поезде или даже на машине. Я имею в виду то, что на велосипеде вы действительно можете увидеть все то удивительное, что есть вокруг нас, и то, как сменяются пейзажи один на другой. Я думаю, что по мере того, как я поеду дальше, они станут более горными, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть эти перемены, - говорит Оливер.
По словам путешественника, когда он вернется домой, в первую очередь примет горячий душ и будет долго лежать в своей кровати.
Да, было бы здорово хоть раз оказаться в своей кровати за этот год, - смеется Оливер.
Чтобы слишком сильно не уставать в пути, велосипедист делает перерывы на отдых. Говорит, что не гонится за километрами или расстоянием.
Повторюсь, я еду довольно медленно, поэтому я не думаю, что нужно быть в суперформе, чтобы сделать то же самое. Большая часть моего пути проходит по холмам и горам, поэтому все зависит от того, насколько ровная местность, а также от ветра. Если ветер в лицо, то ты не можешь двигаться очень быстро. А бывает, что он в спину подгоняет и тогда моя скорость сильно возрастает. Я много отдыхаю, потому что в пути мне особенно важно следить за здоровьем и много есть, но надо и не переусердствовать, иначе ты не сможешь продолжать свой путь, - говорит Оливер.
По словам молодого человека, он не ведет ни блога, ни собственного канала о путешествиях. Своими фотографиями и впечатлениями он делится только с близкими.
Я на самом деле довольно скучный. У меня есть приложение Polar Steps, в котором люди могут следить за мной. Я добавляю туда фотографии. Но у меня, к сожалению, нет ни веб-сайта, ни даже Instagram-странички. Я делаю это не для популярности, не рекламирую себя или что-то в этом роде. Свои фотографии я отправляю лишь своим друзьям и семье, чтобы держать их в курсе, что со мной все хорошо. У меня нет даже специальной камеры для съемок моего пути, хотя большинство людей обычно снимают свои путешествия. Наверное, мне следовало бы сделать тоже самое, но я просто получаю удовольствие от того, что вижу вокруг, - говорит Оливер.
По словам путешественника, у него с собой очень немного вещей, но есть все, что необходимо: теплая одежда, полевая кухня и хороший спальный мешок, который рассчитан на похолодание до минус 12 градусов.
У большинства людей, которых я вижу на мотоцикле, вещей меньше, чем у меня. Мне приходится носить с собой много воды и, конечно же, еды. Если я поеду в Таджикистан, то поднимусь очень высоко, и я думаю, что там будет очень холодно. Но я готов как к теплой, так и к холодной погоде, хотя погода, конечно, диктует многое в моем путешествии. Дождь, холод, жара - все это сложно, но ты должен быть готов ко всему. А так у меня довольно много вещей и даже есть походный стул. У многих людей нет стульев, чтобы посидеть. Но я так долго отсутствовал дома, что решил, что мне все-таки нужно иметь с собой какой-то предмет роскоши. Иначе это было бы слишком сложно для меня – обойтись без него. Конечно, я постарался взять с собой как можно меньше вещей, но при этом не хотел чувствовать себя совсем некомфортно, - говорит Оливер.
За все время в пути велосипедист только один раз проколол колесо в Хорватии, и считает, что ему сильно повезло с его железным конем.
Я думал, что подобных ситуаций у меня будет намного больше, но мой велосипед оказался довольно хорош. Мне приходится менять некоторые детали время от времени просто потому, что они медленно, но все же изнашиваются. Каждые несколько тысяч километров нужно что-то менять, но всего один прокол, и то, что пока ничего не сломалось - это удивительно, потому что я много езжу по пустыне, и было бы немного страшно, если бы что-то «полетело» в пустыне, где я был бы совсем один. Но пока все хорошо и надеюсь, что смогу обойтись без серьезных неприятностей, - говорит Оливер.
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