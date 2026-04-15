На Бозжыре завершили строительство визит-центра

Как сообщили в управлении туризма, визит-центр общей площадью 200 квадратных метров будет функционировать как придорожный туристический сервисный объект и сможет одновременно принимать до 100 посетителей. Объект введут в эксплуатацию в мае, сообщили в центре общественных коммуникаций.

Инвестором проекта выступило ТОО Voyage Development.

В визит-центре для посетителей будет организовано питание, а также продажа национальных изделий местных ремесленников. Кроме того, туристам будут доступны информационные материалы и путеводители.

На территории объекта будет организован палаточный лагерь, где туристы смогут устанавливать собственные палатки. Предусмотрены санитарные условия, соответствующие требованиям: туалеты, ванные комнаты и душевые.

Власти рассчитывают, что реализация проекта позволит создать новые рабочие места.