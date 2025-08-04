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04.08.2025, 09:32

Начало строительства на Бозжыре сняли на видео в Мангистау: что будет в урочище?

Общество 0 2 590 Сергей Кораблев

В урочище Бозжыра началось строительство туристического комплекса капсульного глэмпинга, который обещает стать местом притяжения путешественников со всего мира, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Организатор экологических туров по Мангистау Павел Худяков отметил, что проект будет напоминать «Charyn Canyon Camp»  популярный визит-центр в Чарынском каньоне. 

Планируется, что на Бозжыре капсульные глэмпинги разместят полукругом, создавая комфортное соседство отдыхающих с природой. Как отметил гид по региону, уже установлены фундаменты для будущих модулей.

Это нужный проект, который обеспечит туристам условия для ночевки в уникальном месте. Главное правильно решить вопросы с утилизацией отходов, хранением мусора и канализацией. Если инфраструктура будет экологически безопасной, это станет отличным примером развития туризма, - говорит Павел Худяков.

Организатор туров приводит в пример аналогичные проекты, реализованные, например, в Саудовской Аравии. Он отмечает, что там успешно применяется элементарная технология утилизации человеческих отходов, в результате которой вокруг туристических объектов формируются настоящие оазисы. По его мнению, подобный опыт может быть полезен и при развитии инфраструктуры на Бозжыре.

В 2020 году на Бозжыре собирались построить отель, однако после негативного общественного резонанса проект был приостановлен. Вопрос сохранности ландшафта и экологии Бозжыры вызывает активную общественную дискуссию и по сей день.

В этом году стало известно о том, что власти не отказались от строительства туристических объектов на знаковой локации Мангистау, и даже представили нового инвестора.

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