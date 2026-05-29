Осторожно, купальный сезон! Спасатели о главных опасностях на воде в Актау

Купальный сезон в самом разгаре, а значит важно помнить о безопасности на воде. Особенно это касается купания в запрещенных местах. О правилах поведения на воде, опасности необорудованных мест для купания и готовности спасательных служб рассказал главный специалист управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Мангистауской области, Есболат Изтелиев специально для Lada.kz.

С наступлением жары побережье Актау традиционно заполнилось отдыхающими. Однако вместе с наплывом людей растет и статистика происшествий. Чтобы не допустить трагедий, сотрудники ДЧС уже перешли на усиленный режим работы, регулярно проводя рейды и патрулирование вдоль береговой линии.

Главное из предупреждений спасателей:

Опасные точки города. В Актау под строгим запретом остаются водоканал МАЭКа («Шора») и набережная «Тарасик». Берег здесь скалистый, а дно необследованное, возможно завалено арматурой и другими травмирующими предметами.

Популярные «Голубая лагуна» и «Голубая бухта» по-прежнему запрещены для купания. Главная беда этих мест - полное отсутствие мобильной связи. Если случится беда, вызвать помощь оперативно не получится.

В прошлом году спасатели вытащили из воды 50 человек, и 42 из них унесло в море на сапбордах.

Печальная статистика прошлого года - 11 утонувших, и все случаи произошли исключительно в запрещенных местах. Сегодня за купание в таких зонах грозит штраф более 30 тысяч тенге.

А подробнее о том, как спастись, если вас уносит на сапборде в шторм, и где в этом году будут дежурить мобильные посты смотрите в нашем видеосюжете.