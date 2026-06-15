Спасатели обратились к жителям Мангистау с важным призывом

В связи с началом купального сезона специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде, передает Lada.kz.
Спасатели региона просят жителей области соблюдать правилах безопасности при купании в море.
Основные правила безопасности на воде:
Соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить вашу жизнь и здоровье, а также обезопасить ваших близких, - отмечают спасатели.
Стоит отметить, что в Актау нет ни одного благоустроенного пляжа. Редакция Lada.kz решила обследовать городскую набережную и проверить, являются ли массовые места отдыха благоустроенными для горожан и туристов. Подробнее здесь.
Комментарии0 комментарий(ев)