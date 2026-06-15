Спасатели обратились к жителям Мангистау с важным призывом

В связи с началом купального сезона специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде, передает Lada.kz .

Фото ДЧС Мангистауской области

Спасатели региона просят жителей области соблюдать правилах безопасности при купании в море.

Основные правила безопасности на воде:

купайтесь только в специально оборудованных и разрешённых для этого местах;

не оставляйте детей без присмотра взрослых;

не заплывайте за ограничительные буйки;

не ныряйте в местах с неизвестной глубиной;

не используйте надувные плавательные средства вдали от берега;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

воздержитесь от купания при неблагоприятных погодных условиях.

Соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить вашу жизнь и здоровье, а также обезопасить ваших близких, - отмечают спасатели.

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