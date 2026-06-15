Все очень печально: в Актау нет ни одного благоустроенного пляжа

Редакция Lada.kz решила обследовать городскую набережную и проверить, являются ли массовые места отдыха благоустроенными для горожан и туристов.

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Корреспондент редакции прошёл вдоль всей набережной от 14 до 1 микрорайона, однако так и не обнаружил ни одного благоустроенного пляжа, пригодного для полноценного и безопасного отдыха горожан и туристов.

Так, набережная в 14 микрорайоне практически полностью заросла камышом.

Несмотря на это, жители всё равно находят возможность искупаться, заходя в воду по камням. Полноценного пляжа с песчаным берегом и необходимой инфраструктурой здесь нет.

В 9А микрорайоне территория пляжа огорожена забором в связи с реконструкцией набережной.

Доступ к морю всё же остаётся.

При этом полноценного пляжа здесь нет, и купание запрещено – об этом говорит установленный знак.

Вместо песчаного берега отдыхающих встречают заросли камыша и вытоптанные людьми тропинки, ведущие к воде.

Камыш местами достигает высоты более человеческого роста. Чтобы добраться до моря, отдыхающим приходится буквально пробираться сквозь густые заросли.

Несмотря на такие условия, желающих искупаться здесь немало.

Корреспонденту редакции удалось пообщаться с туристами из Башкирии. По их словам, они выбрали это место для купания из-за отсутствия благоустроенных пляжей.

В городской черте пляжей нет, а ехать на базы отдыха далеко. Поэтому приходится купаться здесь, среди камней, - рассказали гости города.

Вдоль всей набережной 7А и 5А микрорайонов много отдыхающих – как семей, так и детей. Однако здесь нет ни песка, ни шезлонгов, ни зонтов. Люди отдыхают на каменистом берегу.

На участке побережья в районе спуска от памятника Тарасу Шевченко, известного в народе как «Тарасик», отдыхающих совсем мало, поскольку там дежурят спасатели и купание запрещено.

В прибрежной зоне от Caspian Riviera в 4А микрорайоне отдыхающих достаточно много.

Люди облюбовали несколько небольших мест для отдыха. Спуститься к воде всё же приходится по камням, однако внизу есть небольшой песчаный участок пляжа. В основном жители предпочитают отдыхать и загорать именно здесь.

Поскольку на «Тарасике» постоянно дежурят спасатели и не разрешают купание, подростки переместились на пирс за гостиницей Caspian Riviera. Несмотря на предупреждающий знак о запрете ныряния, многие продолжают прыгать в море. Время от времени спасатели разгоняют отдыхающих и напоминают о правилах безопасности.

Вдоль всей Скальной тропы жители Актау также находят места для купания среди камней.

В 4А микрорайоне ситуация иная. Здесь имеется песчаный берег, однако доступ к воде затруднён из-за скопления тины и заболоченных участков.

Территория пляжа огорожена сигнальной лентой, а на берегу установлен предупреждающий знак «Купаться запрещено». Судя по спецтехнике, здесь пытаются «реанимировать» пляж и морское дно, однако пока это не удаётся.

С другой стороны яхт-клуба в 4А микрорайоне ранее также был небольшой песчаный пляж, однако в этом году он полностью захламлён строительным мусором. Прохода к морю нет, как и условий для купания.

На набережной в 1 микрорайоне полноценного пляжа также нет – береговая линия практически полностью заросла камышом.

В основном сюда приезжают на автомобилях, чтобы отдохнуть у моря.

Единственный относительно благоустроенный пляж корреспондент редакции обнаружил за пределами Актау – в районе жилого массива Акжелкен (Приморский), более известного как Солдатский пляж. Добраться туда можно только на автомобиле, такси или автобусе.

Однако и здесь отдыхающих ждут трудности. Из-за отступления моря береговая линия значительно изменилась. Чтобы добраться до моря, людям приходится преодолевать заросли камыша.

Песчаный берег здесь сохранился, однако море настолько обмелело, что даже на значительном удалении от берега вода остаётся глубиной лишь по колено.

Зато здесь можно арендовать шатры, лежаки и зонты.

Отдыхающим предлагают различные условия для комфортного отдыха у моря. Однако большинство горожан по-прежнему предпочитают приезжать к морю со своими палатками.

От автора: Каждый год редакция Lada.kz рассказывает о трагедиях на воде и случаях спасения отдыхающих. В большинстве таких происшествий спасатели отмечают, что люди купались в необорудованных местах. Однако возникает закономерный вопрос: где купаться жителям Актау, если в городе фактически не осталось ни одного полноценного благоустроенного пляжа для безопасного отдыха?

Напомним, с начала купального сезона в Актау уже произошло несколько происшествий на воде. Так, в мае прохожий спас двух тонувших подростков, предотвратив возможную трагедию.

Редакции Lada.kz удалось найти мужчину, спасшего двух тонувших подростков на море. Он рассказал подробности произошедшего.

12 июня в 7А микрорайоне на побережье Каспийского моря во время патрулирования спасатели оперативно-спасательного отряда вытащили из воды оказавшегося в беде парня 2009 года рождения.

13 июня во время проведения профилактических мероприятий на воде спасатели заметили людей, подававших сигналы о помощи, примерно в 500 метрах от берега в 4А микрорайоне. Мужчины отправились кататься на сапборде, однако из-за сильного течения не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Оба находились в спасательных жилетах, что позволило избежать трагических последствий.