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16.06.2026, 15:15

Без бюджета и чиновников: в Форт-Шевченко силами простых жителей появился современный пляж

Общество 0 3 082 Наталья Вронская

Жители Форт-Шевченко собственными силами превратили местный пляж в одну из самых благоустроенных зон отдыха региона. Всё началось с необычного челленджа, который запустила местная молодежь и который за год объединил десятки людей разных возрастов вокруг идеи сделать родной город лучше, передает Lada.kz.

Фото прислано жителями Форт-Шевченко для Lada.kz
Фото прислано жителями Форт-Шевченко для Lada.kz

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По словам местного жителя, обратившегося в редакцию, старт инициативе был дан летом 2025 года.

Молодежь 1990 года рождения решила сделать подарок городу и установила на набережной три стола для отдыхающих. После этого они передали своеобразную эстафету ребятам 1991 года рождения. Те, в свою очередь, сделали свой вклад и предложили продолжить челлендж следующему году рождения. Так инициатива уже дошла до молодежи 2002 года рождения, - рассказал собеседник.

За это время на побережье появились беседки, столы, топчаны, качели, мангальные зоны и другие элементы благоустройства. Причем пользоваться ими могут все желающие совершенно бесплатно.

По словам местных жителей, сегодня пляж стал одной из визитных карточек города и привлекает всё больше туристов.

Сейчас к нам приезжает много гостей. Между Актау и Форт-Шевченко семь раз в день курсирует автобус, и многие приезжают утром, проводят день на море и вечером возвращаются обратно. У нас чистое море, ухоженный пляж и хорошие условия для отдыха, - отметил автор инициативы.

Особенно примечательно, что проект не имел какого-либо официального финансирования или заранее разработанного плана.

Всё началось спонтанно. Мы просто решили: пусть каждый начнет с себя и сделает что-то полезное для города. Оказалось, что такой пример вдохновляет других. Постепенно всё начало расти как паровозик, и сейчас люди видят результат своего труда, - говорит житель Форт-Шевченко.

По его словам, успешный опыт благоустройства пляжа вдохновил активистов на новые проекты. Теперь они задумываются не только о развитии зоны отдыха, но и о дальнейшем преображении самого города.

У многих открылось второе дыхание. Люди хотят делать что-то еще, улучшать улицы, общественные пространства. Молодежь старается брать инициативу в свои руки и не ждать, пока все вопросы решатся сами собой, - поделился собеседник.

История Форт-Шевченко стала наглядным примером того, как личная инициатива и любовь к родному городу способны изменить общественное пространство. Несколько установленных столов положили начало большому движению, благодаря которому сегодня сотни жителей и гостей города могут комфортно отдыхать на берегу Каспийского моря.

Нужно отметить, что поделиться историей зарождения благоустроенного пляжа жителя Форта-Шевченко вдохновила публикация о том, что в Актау с обустроенными зонами отдыха все не очень радужно.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
МОЛОДЦЫ!!! а вот куда администрация смотрит?
16.06.2026, 18:55
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