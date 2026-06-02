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02.06.2026, 15:20

Едва не поглотила трясина - на пляже в Актау ребёнок застрял в зыбкой субстанции

Общество 0 2 893 Ольга Максимова

В социальных сетях распространяются кадры спасения школьника, который по пояс провалился в неизвестную субстанцию на городском пляже. Жители города бьют тревогу и заявляют об опасности, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Иллюстративное фото из архива Lada.kz

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Инцидент случился на набережной в 4А микрорайоне областного центра. Очевидцы сняли на видео, как мальчик (на вид младшего школьного возраста) оказался в ловушке из песка и ила. Самостоятельно выбраться из вязкой жижи ребенок не мог - его затянуло по пояс.

На кадрах видно, как сначала ребёнка пытается вызволить молодая женщина, однако её сил не хватает. На помощь пришёл прохожий мужчина - только совместными усилиями двоих взрослых удалось вытащить испуганного школьника на устойчивую поверхность.

Публикация вызвала бурную реакцию среди жителей Актау. Пользователи соцсетей выражают серьёзную обеспокоенность безопасностью на побережье: если бы рядом не оказалось взрослых, то исход мог бы быть трагическим. Огромные вопросы у горожан вызывает состав этой жижи. Они выразили предположение, что помимо уже ставшего привычным заиливания здесь скапливаются канализационные отходы. Это и могло стать причиной возникновения вязкой субстанции, пишут пользователи.

Редакция Lada.kz ожидает от акимата Актау ответа на вопрос, на чьем балансе находится данная территория и кто несет ответственность за состояние этого и других пляжей города. Проверялся ли данный участок на предмет выявления несанкционированного сброса канализационных отходов?

Напомним, ранее в акимате сообщали, что на береговой линии 4А микрорайона проводится очистка от ила.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Прошлым летом там уже толстый слой гниющего ила был. Это место много лет было нашим любимым местом для купания. На дне практически не было камней, только пару больших и мы знали их место, а остальное все песочек. По утрам мы ходили по прохладной воде и разглядывали рыбок под ногами. Но, в последние два-три года это вообще ужас. В воду можно было окунуться, если пройти эту жижу около 50-60 метров. А, в прошлом году, я вообще не смогла войти, так как трясина затягивала. Живу в Актау с 1984 года, но впервые пришлось поехать на платный пляж из-за этого. Моря в первом мкр. больше нет для купания, увы(((.
02.06.2026, 11:43
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