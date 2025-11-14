Уходящее море: жители Актау вспоминают пляжи, которых больше нет

Когда-то Каспийское море подходило совсем близко к городу, и у актаусцев было множество мест для отдыха у воды. Сегодня береговая линия постепенно отступает - море уходит все дальше, оставляя после себя высохшие участки и воспоминания. Журналисты Lada.kz спросили у горожан, где они купались раньше и где отдыхают теперь.

Фото автора

Местные жители с ностальгией вспоминают, как еще несколько десятилетий назад можно было купаться и загорать буквально в шаговой доступности от дома. Теперь прежние пляжи остались лишь на старых фотографиях и в памяти тех, кто вырос у Каспия.

Экологи отмечают, что уровень Каспийского моря продолжает снижаться, а изменения уже ощутимы вдоль всего побережья Мангистау. Жители Актау вспомнили, куда ходили купаться раньше, и рассказали, какие места для отдыха у моря выбирают сегодня. Подробнее в нашем опросе.