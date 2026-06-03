Собираетесь на пляж? На сайте Lada.kz жители Актау могут узнать температуру моря онлайн

Перед поездкой на пляж жители и гости региона могут заранее узнать температуру воды в Каспийском море. Актуальные данные предоставляются Мангистауским филиалом РГП на ПХВ «Казгидромет», а также собираются с помощью датчиков, установленных в море, доступны в режиме онлайн и регулярно обновляются, сообщает Lada.kz .

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Lada.kz напоминает, что актуальную температуру воды в Каспийском море можно узнать в нашей специальной рубрике «Температура воды в море онлайн».

Мониторинг ведется не только на побережье Актау, но и вдоль побережья Мангистауской области.

В частности, сведения о температуре воды в районах Актау, Кендерли, Сауры, Курыка и Мыса Песчаного ежедневно предоставляются Мангистауским филиалом РГП на ПХВ «Казгидромет». Эти данные обновляются дважды в день - в 09:00 и 17:00.

Также, на сайте публикуется информация с датчиков, установленных на яхте, которая находится в море (ее координаты можно отследить также в разделе «Температура воды в море онлайн»), пляже Guna, базах отдыха Blue Marine, Tree of Life.

Сервис позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения температуры воды и выбирать наиболее комфортные места для отдыха на побережье.