Гид по базам отдыха Актау - 2026: цены и телефоны

Редакция Lada.kz составила список и прейскурант действующих баз отдыха для жителей и гостей Актау.

В этом году в Актау функционируют 13 баз отдыха. Для жителей и гостей города мы составили их список, а также прейскурант услуг, которые они предлагают.

Официальное открытие баз отдыха запланировано на 1 июня.

База отдыха «Достар»

Первая база отдыха находится в районе посёлка «Ақ Желкен» (Приморский). На ее территории доступны беседки-топчаны, гостевые дома и мотель. Для посещения отдыхающим необходимо оплатить услуги, включающие туалеты, душевые и раздевалки. Стоимость входа (услуги) для взрослых составляет 1 400 тенге, для детей от 5 до 13 лет – 800 тенге. Дети до 5 лет проходят бесплатно.

На базе имеется парковка, въезд на нее стоит 1000 тенге.

Беседки различаются по вместимости и рассчитаны на разное количество гостей, их аренда составляет от 2 700 до 3 300 тенге с человека.

Аренда топчанов составляет 2 500 тенге с человека в час. Посетители могут арендовать мангал за 1 500 тенге в час.

При размещении в топчанах отдыхающие оплачивают не только аренду самого топчана, но и дополнительные услуги, такие как пользование туалетами, душевыми и раздевалками.

Размещение в гостинице обойдется посетителям от 20 тысяч тенге и выше.

На территории базы имеется ресторан, магазин, футбольное и волейбольное поля, а также работают спасатели и медицинский пункт.

Посетителям также предоставляются платные водные развлечения – гидроцикл, «банан», катамараны и доски-сапборды. С собой на базу отдыха можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно песчаное – без камней и ила.

Контакты для справок: +7 (777) 797-77-05.

База отдыха «Khazar»

Территория базы отдыха небольшая, но уютная, с собственным бассейном под открытым небом. Для гостей также предусмотрена морская баня, рассчитанная на 10–12 человек. Стоимость аренды составляет 25 тысяч тенге в час.

На территории оборудованы лежаки с зонтами, душевые и туалеты. Для обеспечения безопасности ведётся круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Гостям предлагаются два номера категории deluxe с двухместным размещением, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания. Стоимость проживания составляет 45 тысяч тенге в сутки.

Также доступен для аренды двухэтажный дом-шале, рассчитанный на 8–10 человек. Стоимость аренды — 250 тысяч тенге в сутки.

На территории базы имеется выход к морю, однако в настоящее время вода отошла от береговой линии.

Также жители могут отдохнуть на территории базы без аренды номера, вход на территорию базы стоит 10 000 тенге для взрослого человека, детям – 5 000 тенге. Время дневного пребывания на базе с 10:00 до 21:00.

На территории базы отдыха имеются ресторан вместимостью 70–80 человек и летняя площадка. Пронос собственных продуктов на территорию базы запрещён. Также на базе предусмотрены спасательный пост и медицинский пункт.

Контакты для справок: +7 (701) 031-21-19.

База отдыха «Zhagalau Resort»

База отдыха «Zhagalau Resort» рассчитана на 130 человек и расположена в 9 километрах от Актау. Функционирует круглогодично, принимая гостей в любое время года. Территория базы отдыха охраняется, ведется видеонаблюдение. К услугам отдыхающих предоставлены два открытых бассейна с подогревом — для взрослых и детей, а также джакузи и две бани.

На территории базы отдыха «Zhagalau Resort» гостям предлагаются 26 уютных домиков, рассчитанных на размещение от 2 до 6 человек. В каждом домике есть мебель, холодильник, сплит-система, телевизор, санузел и ванная комната. Стоимость проживания с включённым завтраком варьируется от 39 000 до 119 000 тенге в зависимости от количества гостей.

На пляже и у бассейна оборудованы лежаки с зонтиками для удобства отдыхающих.

На базе также работают медицинский и спасательный пункты, ресторан, магазин и предоставляется бесплатная парковка. Посещение бассейна без аренды домика стоит 5 000 тенге для взрослых и 3 000 тенге для детей от 4 до 12 лет. Для детей до 3 лет вход свободный. По выходным на территории проводятся дискотеки и развлекательные мероприятия.

Береговая линия чистая, дно каменисто-песчаное.

Контакты для справок: +7 (771) 707-12-12.

База отдыха «Stigl»

На территории расположены гостиница и комплекс «Теремок». Номера в гостинице обойдутся гостям от 20 000 до 60 000 тенге в сутки. За ребенка от пяти до 13 лет придется доплатить 6 000 тенге, от 13 лет и более – 12 000 тенге. Максимум комнат в номерах – две. В стоимость номеров входит пользование комплексом SPA. Доплата за ребенка от пяти до 13 лет – 2 000 тенге.

В корпусе «Теремок» двухместные номера обойдутся посетителям в 10 тысяч тенге в сутки, трехместный номер – 15 тысяч тенге.

Посетители могут арендовать конференц-зал. Час аренды большого зала обойдется в 30 тысяч тенге, восемь часов аренды – 180 тысяч тенге. Аренда малого зала на час и восемь часов будет стоить 8 000 и 40 000 тенге соответственно.

Гостям также предоставляется возможность отдохнуть в SPA-центре. Стоимость посещения комплекса, куда входит бассейн, финская и фитобани, тренажерный зал составляет 5 000 тенге за три часа на взрослого человека, дети до семи лет – бесплатно, от семи до 13 лет – 2 000 тенге.

Вход на территорию базы стоит 2 000 тенге для взрослого человека, детям от пяти до 13 лет – 1 000 тенге, детям до пяти лет – бесплатно. За эти деньги посетители могут пользоваться парковкой, туалетом, душем и лежаками. Отдыхающим предоставляются платные водные аттракционы. Территория базы находится под охраной, ведется видеонаблюдение.

Береговая линия чистая, дно каменисто-песчаное. В настоящее время наблюдается отступление воды от берега.

Контакты для справок: +7 (700) 727-65-55.

База отдыха «Аnchor»

База отдыха «Anchor» — относительно новый комплекс, начавший работу в 2025 году. Территория базы небольшая: гостям предлагаются три домика, рассчитанные на 3–4 человека каждый, оснащённые всем необходимым для комфортного отдыха. Стоимость аренды составляет 55 тысяч тенге в сутки.

На территории расположены мангальная зона, магазин, шезлонги с зонтами, детская площадка, парковка и ресторан. С собой на территорию отдыха можно привозить еду и напитки.

Также предусмотрены топчаны, рассчитанные на 10 человек, стоимостью 3 000 тенге с человека. Они функционируют с 10:00 до 22:00. Дополнительно на территории оборудованы душевые кабины и туалеты.

Береговая линия чистая, дно каменисто-песчаное.

Контакты для справок: +7 (705) 594-55-54.

База отдыха «GUNA»

Вход на базу стоит 3 000 тенге для взрослых. Для детей с понедельника по четверг цена составляет 1 000 тенге, а с пятницы по воскресенье и в праздничные дни – 1 500 тенге. Для многодетных семей и пенсионеров предусмотрены скидки.

На территории база отдыха «GUNA» расположены: детский аквапарк, сухие батуты, лабиринт и игровая площадка в крытом шатре. Также имеется спортивный уголок, волейбольная площадка, навес с лежаками на пляже, шатер со столиками. Функционирует бассейн для детей и взрослых.

По выходным будут проходить пенные вечеринки. Всё это включено в стоимость входных билетов.

База отдыха оснащена туалетами, раздевалками и душевыми.

За дополнительную плату жители и гости города смогут арендовать мангал для жарки – 5 000 тенге. Имеются несколько вариантов топчанов для отдельного отдыха своей компанией: у моря – 6 000 тенге, деревянные – 7 000 тенге, серые на газоне – 8 000 тенге, VIP на газоне – 10 000 тенге, VIP у бассейна – 15 000 тенге.

Также имеются номера с ночёвкой нескольких форматов (вход включён): стандарт на двоих человек – 20 000 тенге, стандарт с душевой на двоих человек – 25 000 тенге, семейный на четверых человек – 35 000 тенге.

С собой на базу отдыха можно привозить только еду, без напитков.

Береговая линия чистая, дно песчаное.

Контакты для справок: +7 (776) 556-56-16.

База отдыха «Серебряные пески»

Территория базы отдыха рассчитана на дневное и суточное пребывание. Дневной режим посещения действует с 12:00 до 23:00.

Вход на базу «Серебряные пески» составляет: для взрослых и детей старше 14 лет — 3 000 тенге, для детей от 12 до 14 лет — 1 500 тенге, от 5 до 12 лет — 1 000 тенге, для детей до 5 лет — бесплатно.

На территории базы имеются двухместные домики, четырехместные и восьмиместные контейнеры, переоборудованные под домики для отдыха, а также юрты. В часы дневного посещения (с 12:00 до 23:00 часов) аренда деревянного домика обойдется в 10 000 тенге, четырехместного контейнера – 10 000 тенге, восьмиместного – 20 000 тенге. Юрты будут стоить от 12 000 до 20 000 тенге. В выходные дни — с пятницы по воскресенье — действуют повышенные тарифы.

Аренда беседок составляет 5 000 тенге, а топчанов, расположенных на берегу моря, — 7 000 тенге.

Суточный отдых (с 12:00 до 11:00 часов следующего дня) в четырехместном деревянном домике обойдется посетителям в 25 000 тенге.

Сутки в двух-, четырех- и восьмиместном оборудованном контейнере обойдутся гостям в 15 000, 25 000, 40 000 тенге соответственно. VIP-номер на три места (два взрослых + ребенок) обойдется в 30 тысяч тенге в сутки.

Гости также могут использовать казан стоимостью 3 000 тенге за аренду на время отдыха.

На территории базы отдыха функционирует кафе «Морской кабачок», где гостям предлагают блюда русской, европейской и восточной кухни.

На базе имеется охраняемая парковка с видеонаблюдением. Въезд на нее стоит 500 тенге. Пользование спортивной и детской площадками, мангалом и шезлонгами – бесплатно. С собой на базу отдыха можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно каменисто-песчаное.

Контакты для справок: +7 (777) 133-56-67.

База отдыха «Комарово»

Вход на территорию базы с одного взрослого человека будет стоить 2 500 тенге. За детей с 5 до 11 лет придется заплатить 800 тенге, вход для детей до 6 семи лет – бесплатный. Для людей с ограниченными возможностями вход также бесплатный. В стоимость входит пользование шезлонгами, туалетом, раздевалками, мангалами, летней и детской площадками. Дневное посещение базы отдыха осуществляется с 10:00 до 23:00 часов. Посетители смогут отдохнуть под навесом, оплатив только за вход.

Также на базе отдыха можно арендовать домики и топчаны. Трёхкомнатный улучшенный домик вместимостью шесть человек обойдется в 50 000 тенге в сутки. Двухкомнатный «стандарт» такой же вместимостью будет стоить 35 000 тенге. Однокомнатный двухместный «стандарт» без санузла обойдется в 15 000 тенге.

Трехкомнатный номер, в котором поместятся от семи до девяти человек, обойдется посетителям в 50 тысяч тенге, домик категории VIP вместимостью до десяти человек будет стоить от 65 тысяч тенге. На базе также можно арендовать три отдельно стоящих «вагончика», шесть комнат, которые вмещают до десяти человек, отдых обойдется от 60 тысяч тенге. Если количество человек превышает вместимость домика, осуществляется дополнительная оплата по 2 500 тенге за человека.

Гости могут арендовать топчан, минимум от пяти и максимум до 10 человек (за 3 500 тенге с человека).

На территории базы отдыха функционируют ресторан и магазин.

Есть охраняемая парковка. Она обойдется в 1 000 тенге за автомобиль, снаружи базы, так же имеется автостоянка, она бесплатная. Посетителям предоставляются платные водные развлечения – гидроцикл, «банан», катамараны и сапборды. С собой на базу отдыха можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно каменисто-песчаное.

Контакты для справок: +7 (705) 236-73-43.

Пляжный курорт «Tree of Life»

Журналиста не допустили на территорию базы для фотосъёмки в связи с проведением ремонтных работ.

Территория пляжного курорта «Tree of Life» включает в себя:

гостиничный комплекс всех категорий, вместимостью на 200 человек;

рестораны, кафе, фастфуд, бары и караоке;

банный комплекс, SPA-салон, сауну, тренажёрный зал;

песчаный пляж с шезлонгами;

открытые и один крытый бассейны;

многофункциональный аквапарк с аттракционами.

Стоимость стандартного номера в гостинице с двумя односпальными кроватями в будние дни – с понедельника по четверг – составляет 45 000 тенге за сутки, в выходные дни 49 600 тенге.

Улучшенный номер для троих с одной двуспальной кроватью и диваном в будние дни стоит 57 800 тенге, а в выходные – 63 600 тенге.

Двухкомнатный номер с двумя двуспальными кроватями, рассчитанный на четырёх гостей, обойдётся в 87 000 тенге в будни и 97 500 тенге в выходные.

Номер категории «Mini Suite» для двоих – 75 300 тенге в будни и 82 000 тенге в выходные.

«Junior Suite» с двуспальной кроватью – 90 800 тенге в будни и 99 900 тенге в выходные.

Стоимость номера «Superior Suite» для двух человек составляет 126 500 тенге в будние дни и 139 200 тенге в выходные.

Гостям также предлагается аренда различных видов бунгало: в будние дни стоимость варьируется от 58 000 до 126 500 тенге за сутки, а в выходные – от 64 500 до 139 200 тенге.

Можно выбрать проживание в отдельных LUX-номерах. Их стоимость составляет от 74 600 до 1796 500 тенге за сутки в будние дни и от 84 300 до 216 200 тенге – в выходные.

Отдыхающие могут арендовать комфортабельные коттеджи категории VIP. Коттеджи вместимостью до восьми человек стоят от 297 500 до 382 800 тенге за сутки.

В стоимость номеров включены завтрак, посещение аквапарка и пляжа, использование шезлонгов и парковки.

На территории базы расположен аквапарк для взрослых и детей. Стоимость входного билета для взрослых с понедельника по четверг составляет 7 000 тенге, а с пятницы по воскресенье – 9 000 тенге с человека.

Вход для детей до четырех лет бесплатный. Для детей от 4 до 12 лет билет стоит 4 000 тенге в будние дни и 5 000 тенге по выходным. Именинникам при наличии документов вход бесплатный. Для инвалидов, пенсионеров и многодетных семей предоставляются скидки.

Пляжный курорт «Tree of Life» предлагает своим гостям и дополнительные услуги. Посетители могут отдохнуть в морской и финской бане вместимостью до десяти человек. Посетители с детьми от двух лет могут воспользоваться платными услугами няни.

В наличии услуг комплекса – аренда конференц-зала вместимостью до 80 человек и стоимостью 150 тысяч тенге в день. Посетителям также предоставляются платные водные развлечения.

С собой посетителям запрещено привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно песчаное.

Контакты для справок: +7 (771) 776-11-11.

База отдыха «AQUA MARINE»

Дневное посещение базы стоит 3 500 тенге для взрослых. Для детей с 5 до 15 лет цена составляет 1 500 тенге. База отдыха работает ежедневно с 10 утра до 22 часов ночи.

На базе отдыха имеются однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные домики, которые оборудованы мебелью и бытовой техникой. В домиках санузел и душевая.

Однокомнатный домик вмещает до трех человек: двое взрослых и один ребенок. Стоимость аренды в будние дни составляет 30 000 тенге, в выходные дни – 35 000 тенге.

Двухкомнатный домик вмещает до шести человек: четверо взрослых и двое детей. Стоимость аренды в будние дни – 45 000 тенге, в выходные дни – 55 000 тенге.

Трехкомнатный домик вмещает до восьми человек. Стоимость аренды в будни и в выходные дни- 80 000 тенге.

На территории имеется общая мангальная зона, шезлонги, навесы, кафе. С собой на базу отдыха можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно песчаное.

Контакты для справок: +7 (707) 649-49-85.

База отдыха «Бриз»

На территории базы расположены двух-, трех- и четырехместные домики, а также домики с банкетным залом. Все домики оборудованы мебелью, холодильниками и кондиционерами. Стоимость проживания составляет 4 000 тенге с человека за сутки, дневная аренда без ночевки – 3 000 тенге. Аренда беседок – 2 500 тенге с человека за день. Вход на пляж без аренды домика стоит 1 000 тенге.

На базе также имеются парковка, навесы на пляже и мангалы у каждого домика. В наличии имеются домики на долгосрочную аренду.

С собой на базу отдыха можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно песчаное.

Контакты для справок: + 7 (708) 506-70-68.

База отдыха «Shahristan»

База отдыха «Shahristan» имеет гостиничный формат. На территории отсутствуют отдельные домики, гостям предлагаются 17 номеров в гостевом доме.

Также на территории обустроены благоустроенная зона с беседками, летней площадкой и террасой, на базе функционирует ресторан и бар. Имеется отдельный выход к морю с лежаками и зонтами. Береговая линия чистая, дно песчаное.

Стоимость номеров варьируется от 37 300 до 52 900 тенге. В стоимость проживания также включён завтрак в формате фуршета.

В гостевом доме «Shahristan» имеется хамам, а также возможность проведения мероприятий в VIP-зале. Зал подходит для организации деловых встреч, семинаров и различных торжеств.

Контакты для справок: +7 (747) 300-44-47



База отдыха «Золотое солнышко»

Самая последняя база отдыха «Золотое солнышко», расположена в 35,5 километрах от Актау. Вход на территорию базы без снятия дома для взрослых составляет 1 500 тенге. Детям до семи лет – бесплатно, от семи до 14 лет – 1 000 тенге в сутки. На территории базы расположены четырех-, пяти-, восьми- и десятиместные домики. Стоимость аренды будет стоить 30 000, 35 000, 45 000 и 55 000 тенге соответственно.

Территория базы оснащена туалетами и душевыми. Также для отдыхающих на базе имеются мангалы, парковка, детская площадка, поле для игр в футбол и волейбол. На базе также дежурит спасатель. С собой на базу отдыхающим можно привозить еду и напитки.

Береговая линия чистая, дно песчаное.

Контакты для справок: +7 (700) 100-02-17.

База отдыха «Blue Marine»

В этом году, как и в прошлом, база отдыха «Blue Marine» будет функционировать в формате детского лагеря.

Также жителям и гостям города предлагается отдых на семейном пляже «Caspiy Life», который расположен в 36 километрах от города в сторону села Сайын Шапагатов. Пляж функционирует с 10:00 до 22:00 часов. На территории пляжа имеется баня, кафе, топчаны. Посещение пляжа в будние дни стоит 2 000 тенге для взрослых. Для детей вход до семи лет – бесплатный, с 8 до 15 лет в будние и выходные дни стоит 1 000 тенге. В выходные и праздничные дни для взрослых вход стоит 3 000 тенге. В стоимость входит использование навесом, казаном, мангалом. Пляж оснащен туалетами и душевыми.

Посетители пляжа могут в аренду снять топчаны на 10 и 20 человек, стоимостью 10 000 тенге и 20 000 тенге соответственно.

Контакты для справок: +7 (747) 128-06-86.

За городом также имеется глэмпинг «O’MIR Glamping», на котором жители и гости региона смогут отдохнуть в комфортабельных условиях. За подробной информацией по стоимости услуг обращаться в администрацию: +7 (700) 647 – 88- 04.