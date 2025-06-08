Отдых за 100 тенге: автобус до конечной базы отдыха запустили в Актау

Рейс до конечной базы отдыха будет осуществлять автобусный маршрут №6, сообщает Lada.kz .

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По информации Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, автобус №6 изменил график движения. Теперь он доставляет пассажиров до базы отдыха «Алау».

На маршруте работает четыре автобуса ежедневно с 07:00 до 20:00 часов. Интервал между ними составит примерно 50 минут.

Стоимость тарифа для пассажиров, кто оплачивает проезд через QR-код, банковскую карту или транспортную карту «O-city» составляет 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате наличными – 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей.

Напомним, автобусный маршрут №6 в Актау временно не обслуживает направление в аэропорт.

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