С 1 июня в Казахстане прекращают прием заявок на часть услуг в ЦОНах

С июня 2026 года ЦОНы Казахстана официально прекращают очный прием документов на две востребованные услуги в сфере недвижимости. Все операции теперь переведены в цифровой формат на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile, сообщает Lada.kz.
В рамках реализации стратегии тотальной цифровизации Казахстан делает очередной шаг к разгрузке фронт-офисов «Правительства для граждан». На этот раз изменения коснулись владельцев недвижимости. Как сообщили в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), процесс получения техпаспортов и дубликатов кадастровых документов теперь исключает физическое посещение госучреждений.
С первого летнего месяца операторы ЦОНов больше не будут принимать заявления по следующим направлениям:
Выдача технического паспорта на объекты недвижимости.
Выдача дубликата кадастрового паспорта.
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин подчеркнул, что эти меры приняты для оптимизации процессов. По его словам, с 1 июня данные услуги станут доступны исключительно в онлайн-режиме.
Главное новшество заключается в автоматизации всей цепочки действий. Если раньше гражданам приходилось посещать ЦОН как минимум дважды — для подачи документов и оплаты, а затем для получения бумажного результата, — то теперь путь сокращен до минимума.
Мгновенная оплата: Комиссия за услугу взимается непосредственно в момент формирования заявки на портале.
Электронный архив: Готовый документ не нужно забирать в окне выдачи — он автоматически подгружается в «Личный кабинет» пользователя в раздел «История получения услуг».
Сроки: Время изготовления документа по-прежнему зависит от сложности и типа объекта недвижимости, но исключение человеческого фактора на этапе приема заявок должно ускорить процесс.
Для тех, кто привык к традиционному обслуживанию, ведомство опубликовало четкий алгоритм действий в онлайн-среде:
Авторизация: Зайти на портал eGov.kz с помощью ЭЦП или QR-кода.
Навигация: Перейти по цепочке: «Главная» → «Недвижимость» → «Покупка, продажа, аренда» (либо «Жилищные отношения»).
Выбор услуги: Кликнуть на «Выдача технического паспорта...» или «Выдача дубликата кадастрового паспорта».
Заполнение данных: Указать тип недвижимости, выбрать соответствующий филиал НАО ГК «Правительство для граждан».
Подписание: Оплатить госпошлину онлайн и подписать запрос (через ЭЦП, SMS-пароль или приложение eGov mobile).
Перевод услуг по недвижимости в «цифру» — это часть масштабного плана АО «НИТ». На сегодняшний день казахстанцы уже могут, не выходя из дома, решить ряд критически важных вопросов:
Получить или продлить ЭЦП;
Оформить постоянную или временную прописку;
Заменить водительское удостоверение;
Зарегистрировать автомобиль (при покупке у официальных дилеров);
Оформить документы на земельные участки (в рамках пилотных проектов в регионах).
Эксперты отмечают, что полный переход на онлайн-обслуживание в сфере недвижимости позволит не только сэкономить время граждан, но и существенно снизить коррупционные риски и нагрузку на физические отделения ЦОНов в крупных городах.
