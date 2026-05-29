С 1 июня в Казахстане прекращают прием заявок на часть услуг в ЦОНах

С июня 2026 года ЦОНы Казахстана официально прекращают очный прием документов на две востребованные услуги в сфере недвижимости. Все операции теперь переведены в цифровой формат на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба "Правительство для граждан"

В рамках реализации стратегии тотальной цифровизации Казахстан делает очередной шаг к разгрузке фронт-офисов «Правительства для граждан». На этот раз изменения коснулись владельцев недвижимости. Как сообщили в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), процесс получения техпаспортов и дубликатов кадастровых документов теперь исключает физическое посещение госучреждений.

Что изменится с 1 июня: список «запретных» услуг

С первого летнего месяца операторы ЦОНов больше не будут принимать заявления по следующим направлениям:

Выдача технического паспорта на объекты недвижимости. Выдача дубликата кадастрового паспорта.

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин подчеркнул, что эти меры приняты для оптимизации процессов. По его словам, с 1 июня данные услуги станут доступны исключительно в онлайн-режиме.

Преимущества нового формата: оплата и результат «в один клик»

Главное новшество заключается в автоматизации всей цепочки действий. Если раньше гражданам приходилось посещать ЦОН как минимум дважды — для подачи документов и оплаты, а затем для получения бумажного результата, — то теперь путь сокращен до минимума.

Мгновенная оплата: Комиссия за услугу взимается непосредственно в момент формирования заявки на портале.

Электронный архив: Готовый документ не нужно забирать в окне выдачи — он автоматически подгружается в «Личный кабинет» пользователя в раздел «История получения услуг».

Сроки: Время изготовления документа по-прежнему зависит от сложности и типа объекта недвижимости, но исключение человеческого фактора на этапе приема заявок должно ускорить процесс.

Пошаговая инструкция: как получить документы через eGov.kz

Для тех, кто привык к традиционному обслуживанию, ведомство опубликовало четкий алгоритм действий в онлайн-среде:

Авторизация: Зайти на портал eGov.kz с помощью ЭЦП или QR-кода. Навигация: Перейти по цепочке: «Главная» → «Недвижимость» → «Покупка, продажа, аренда» (либо «Жилищные отношения»). Выбор услуги: Кликнуть на «Выдача технического паспорта...» или «Выдача дубликата кадастрового паспорта». Заполнение данных: Указать тип недвижимости, выбрать соответствующий филиал НАО ГК «Правительство для граждан». Подписание: Оплатить госпошлину онлайн и подписать запрос (через ЭЦП, SMS-пароль или приложение eGov mobile).

Глобальная цифровизация: что уже работает онлайн

Перевод услуг по недвижимости в «цифру» — это часть масштабного плана АО «НИТ». На сегодняшний день казахстанцы уже могут, не выходя из дома, решить ряд критически важных вопросов:

Получить или продлить ЭЦП;

Оформить постоянную или временную прописку;

Заменить водительское удостоверение;

Зарегистрировать автомобиль (при покупке у официальных дилеров);

Оформить документы на земельные участки (в рамках пилотных проектов в регионах).

Эксперты отмечают, что полный переход на онлайн-обслуживание в сфере недвижимости позволит не только сэкономить время граждан, но и существенно снизить коррупционные риски и нагрузку на физические отделения ЦОНов в крупных городах.