С 1 июня в Казахстане прекращают прием заявок на часть услуг в ЦОНах

Новости Казахстана 0 493

С июня 2026 года ЦОНы Казахстана официально прекращают очный прием документов на две востребованные услуги в сфере недвижимости. Все операции теперь переведены в цифровой формат на портале eGov.kz и в приложении eGov mobile, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба "Правительство для граждан"
Фото: пресс-служба "Правительство для граждан"

В рамках реализации стратегии тотальной цифровизации Казахстан делает очередной шаг к разгрузке фронт-офисов «Правительства для граждан». На этот раз изменения коснулись владельцев недвижимости. Как сообщили в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), процесс получения техпаспортов и дубликатов кадастровых документов теперь исключает физическое посещение госучреждений.

Что изменится с 1 июня: список «запретных» услуг

С первого летнего месяца операторы ЦОНов больше не будут принимать заявления по следующим направлениям:

  1. Выдача технического паспорта на объекты недвижимости.

  2. Выдача дубликата кадастрового паспорта.

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин подчеркнул, что эти меры приняты для оптимизации процессов. По его словам, с 1 июня данные услуги станут доступны исключительно в онлайн-режиме.

Преимущества нового формата: оплата и результат «в один клик»

Главное новшество заключается в автоматизации всей цепочки действий. Если раньше гражданам приходилось посещать ЦОН как минимум дважды — для подачи документов и оплаты, а затем для получения бумажного результата, — то теперь путь сокращен до минимума.

  • Мгновенная оплата: Комиссия за услугу взимается непосредственно в момент формирования заявки на портале.

  • Электронный архив: Готовый документ не нужно забирать в окне выдачи — он автоматически подгружается в «Личный кабинет» пользователя в раздел «История получения услуг».

  • Сроки: Время изготовления документа по-прежнему зависит от сложности и типа объекта недвижимости, но исключение человеческого фактора на этапе приема заявок должно ускорить процесс.

Пошаговая инструкция: как получить документы через eGov.kz

Для тех, кто привык к традиционному обслуживанию, ведомство опубликовало четкий алгоритм действий в онлайн-среде:

  1. Авторизация: Зайти на портал eGov.kz с помощью ЭЦП или QR-кода.

  2. Навигация: Перейти по цепочке: «Главная» → «Недвижимость» → «Покупка, продажа, аренда» (либо «Жилищные отношения»).

  3. Выбор услуги: Кликнуть на «Выдача технического паспорта...» или «Выдача дубликата кадастрового паспорта».

  4. Заполнение данных: Указать тип недвижимости, выбрать соответствующий филиал НАО ГК «Правительство для граждан».

  5. Подписание: Оплатить госпошлину онлайн и подписать запрос (через ЭЦП, SMS-пароль или приложение eGov mobile).

Глобальная цифровизация: что уже работает онлайн

Перевод услуг по недвижимости в «цифру» — это часть масштабного плана АО «НИТ». На сегодняшний день казахстанцы уже могут, не выходя из дома, решить ряд критически важных вопросов:

  • Получить или продлить ЭЦП;

  • Оформить постоянную или временную прописку;

  • Заменить водительское удостоверение;

  • Зарегистрировать автомобиль (при покупке у официальных дилеров);

  • Оформить документы на земельные участки (в рамках пилотных проектов в регионах).

Эксперты отмечают, что полный переход на онлайн-обслуживание в сфере недвижимости позволит не только сэкономить время граждан, но и существенно снизить коррупционные риски и нагрузку на физические отделения ЦОНов в крупных городах.

