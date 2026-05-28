В Актау изменили скоростной режим на дороге к базам отдыха

На автомобильной дороге, ведущей к базам отдыха в южном направлении от Актау, изменился скоростной режим. Местные автовладельцы уже обратили внимание на новые дорожные знаки, появление которых прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

В ведомстве пояснили, что данная мера является профилактической и направлена на обеспечение безопасности в преддверии летнего сезона. Теперь максимальная разрешенная скорость на данном участке составляет 60 км/ч, при этом рекомендуемая скорость для водителей - 40 км/ч.

Необходимость введения ограничений обусловлена резким увеличением транспортного потока с наступлением тепла. В летний период здесь традиционно наблюдается интенсивный трафик, так как жители и гости областного центра массово направляются на пляжи и в курортные зоны. Как отмечают правоохранители, именно летом на этом отрезке дороги фиксируется повышенный уровень аварийности, в связи с чем и было принято решение снизить скоростной лимит для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Полицейские призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и строго следовать требованиям новых дорожных знаков.