Два человека попали в больницу после ДТП на трассе Актау – Форт-Шевченко

Сегодня, 13 мая, на трассе Актау – Форт-Шевченко произошла авария, в результате которой двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло на 19 километре трассы Актау – Форт-Шевченко.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry при повороте в сторону села Акшукур Тупкараганского района допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Hilux. Два человека доставлены в больницу, - прокомментировали в региональном департаменте полиции.

Уточняется, что водитель Toyota Hilux привлечен к ответственности по статье 610 КОАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Санкция предусматривает штраф в размере 20 МРП или 86 500 тенге.

Lada.kz ожидает комментария от пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области по состоянию пострадавших.