В Мангистау Toyota вылетела в кювет после столкновения с грузовиком

В социальных сетях появились кадры с места ДТП в Мунайлинском районе. На фото виден легковой автомобиль и грузовик в кювете, передает Lada.kz . В пресс-службе регионального департамента полиции прокомментировали аварию.

Фото со страницы @112_aktau / Instagram. Коллаж сделан с помощью ИИ

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 3 апреля около 17:00 часов. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Foton при повороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Toyota Camry, двигавшейся по встречной полосе.

В результате ДТП пострадавших нет. Водитель грузовика привлечён к административной ответственности.

