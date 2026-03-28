28.03.2026, 16:16

Лопнувшее колесо и спецрейс МЧС: пострадавших в ДТП супругов доставили в Актау на вертолете

Происшествия 0 1 734 Наталья Вронская

Санитарный вертолёт МЧС выполнил рейс по маршруту Актау – Шетпе – Актау, оказав помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Компетентные органы предоставили Lada.kz детали аварии.

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ
Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

Авиация МЧС была задействована для оперативной и безопасной транспортировки пациента, получившего травмы в результате аварии в селе Шетпе. Во время полёта бригада санитарных врачей совместно с экипажем постоянно контролировала состояние пациента.

Благодаря слаженной работе медиков и специалистов Казавиаспас пострадавший был благополучно доставлен в областной центр.

Как сообщили в Мангистауской многопрофильной областной больнице, санитарной авиацией в разные дни – 25 и 26 марта – были доставлены два пациента: мужчина и женщина (супруги – прим. автора), пострадавшие в одном ДТП.

Саму аварию прокомментировали в пресс-службе регионального департамента полиции. По предоставленным данным, ДТП произошло 25 марта в 13:45 часов на трассе Кызан – Шетпе. У автомобиля Hyundai Elantra во время движения лопнуло колесо, в результате чего произошло опрокидывание.

В ДТП пострадали водитель и его супруга. На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП Республики Казахстан (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

