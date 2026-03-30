Автомобиль загорелся во время движения в Актау

Легковой автомобиль загорелся прямо во время движения. Подробности предоставили в ДЧС региона, сообщает Lada.kz .

В ДЧС региона сообщили, что инцидент произошёл 28 марта в 17:04 в 17-м микрорайоне, у здания № 3, на дороге перед ЖК «Caspiy Towers». Во время движения загорелся моторный отсек автомобиля Hyundai Sonata 2024 года выпуска.

В машине был установлен газовый баллон объёмом 60 литров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Пожар удалось ликвидировать в 17:17. На место выезжали силы ДЧС: 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

По словам пользователей, в последнее время случаи возгорания автомобилей участились. В комментариях жители предполагают, что причиной могут быть некачественная установка газового оборудования или дополнительной электроники. Также отмечается, что пожары происходят у автомобилей разных марок и годов выпуска, чаще всего со стороны капота, что вызывает вопросы к сервисам и техническому обслуживанию. Многие советуют водителям всегда иметь при себе огнетушитель.

Напомним, в 2025 году в регионе произошло 115 подобных случаев, а с начала 2026 года - уже 27.