Машины в Мангистау горят всё чаще: статистика ДЧС

По данным ДЧС региона, в нашей области участились случаи возгорания автомобилей, сообщает Lada.kz .

По информации ведомства, в 2025 году в регионе произошло 115 подобных случаев, а с начала 2026 года - уже 27.

По словам специалистов, возгорания автомобилей чаще всего происходят из-за невнимательности водителей, несвоевременного технического обслуживания или нарушения правил эксплуатации транспорта.

Сотрудники ДЧС напоминают, что соблюдение элементарных мер безопасности может предотвратить серьёзные последствия. Водителям рекомендуется регулярно проверять техническое состояние автомобиля, следить за исправностью электропроводки и топливной системы.

Кроме того, автомобилистам советуют обязательно иметь при себе первичные средства пожаротушения.

Ваша безопасность - в ваших руках! - отмечают спасатели.

Напомним, ранее в 40-м микрорайоне близ спортивного комплекса «BS Arena» сгорел легковой автомобиль.