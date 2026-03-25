18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.03.2026, 18:49

Машины в Мангистау горят всё чаще: статистика ДЧС

Происшествия

По данным ДЧС региона, в нашей области участились случаи возгорания автомобилей, сообщает Lada.kz.

 

Кадр видео

По информации ведомства, в 2025 году в регионе произошло 115 подобных случаев, а с начала 2026 года - уже 27.

По словам специалистов, возгорания автомобилей чаще всего происходят из-за невнимательности водителей, несвоевременного технического обслуживания или нарушения правил эксплуатации транспорта.

Сотрудники ДЧС напоминают, что соблюдение элементарных мер безопасности может предотвратить серьёзные последствия. Водителям рекомендуется регулярно проверять техническое состояние автомобиля, следить за исправностью электропроводки и топливной системы.

Кроме того, автомобилистам советуют обязательно иметь при себе первичные средства пожаротушения.

Ваша безопасность - в ваших руках! - отмечают спасатели.

Напомним, ранее в 40-м  микрорайоне близ спортивного комплекса «BS Arena» сгорел легковой автомобиль.

8
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Я сильно извиняюсь, но позвольте спросить представителей исполнительной власти, а куда везут данный автомобиль на утилизацию? Интересно очень, потому что есть люди которые не знают куда деть подобный автохлам, и это при условии что граждане вынуждены (!) платить уже 10 лет утиль сбор. Или нужно спросить Премьера, возможно он подскажет, так как он же знает и заявляяет "кто бы, что бы не говорил, много противников, критиканов, казахстанский автопром состоялся", может он тогда знает где и как состоялся казахстанский автоутиль?
26.03.2026, 09:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
