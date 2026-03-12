18+
12.03.2026, 16:15

В Актау сгорел автомобиль (видео)

Происшествия 0 1 360 Лиана Рязанцева

Сегодня, 12 марта, в Актау произошло возгорание автомобиля. Инцидент произошел в 40 микрорайоне, вблизи спортивного комплекса «BS Arena». Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Фото очевидцев, качество улучшено с помощью ИИ
Фото очевидцев, качество улучшено с помощью ИИ

Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ДЧС сегодня, 12 марта, в 12:24 часов.

Возгорание автомобиля марки LADA 2115 произошло на проезжей части.  К месту происшествия были направлены силы и средства специализированной пожарной части №2 по I и II ходу. В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава. По прибытии установлено, что автомобиль полностью охвачен огнем. На тушение был подан один ствол «Б». В 12:36 часов пожар был полностью ликвидирован, - рассказали спасатели.

Позже пожарным поступило сообщение о возгорании детской коляски в одном из подъездов дома №20 в 32А микрорайон.

В 13:59 часов в пятом подъезде дома №20 произошло возгорание детской коляски. На место оперативно прибыли силы и средства №2 специализированной пожарной части. Пожарными коляска была вынесена наружу и потушена. В результате происшествия входная дверь подъезда частично повреждена огнем, подъезд задымлен. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в феврале этого года на проезжей части в Актау вспыхнула Audi. Огнём были охвачены передняя часть транспортного средства и салон. В автомобиле был установлен газовый баллон объёмом 60 литров. Инцидент обошелся без пострадавших.

