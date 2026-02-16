Audi вспыхнула на проезжей части в Актау (видео)

В Актау произошло возгорание легкового автомобиля. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

По информации ведомства, инцидент произошёл у дома №39 в микрорайоне «Шыгыс-2». На проезжей части загорелся автомобиль марки Audi C4, 1991 года выпуска.

Огнём были охвачены передняя часть транспортного средства и салон.

В автомобиле был установлен газовый баллон объёмом 60 литров. Инцидент обошелся без пострадавших.

Причина возгорания устанавливается.

На место выезжали 10 сотрудников личного состава ДЧС и две единицы техники.

Напомним, на прошлой неделе крупный пожар произошел на СТО. Два человека получили серьезные травмы.