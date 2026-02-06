18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.02.2026, 14:14

Крупный пожар на СТО в Актау: двое пострадавших в тяжёлом состоянии

Происшествия 0 4 103 Сергей Кораблев

Огонь охватил два бокса станции техобслуживания, полностью сгорели несколько автомобилей. По данным ДЧС региона, в результате происшествия пострадали два человека, один из которых находится в реанимации, сообщает Lada.kz.

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

Крупный пожар на двухэтажной станции технического обслуживания автомобилей, состоящей из пяти боксов, произошёл сегодня утром, 6 февраля, в 29А микрорайоне. Расстояние до пожарной части составляет около 4 км.

В результате возгорания два гаражных бокса были полностью охвачены открытым пламенем. Двое человек получили термические ожоги и были доставлены в областную больницу.

Один из пострадавших — 1993 года рождения, гражданин Узбекистана, работал на СТО. У него диагностированы термические ожоги головы, лица, дыхательных путей, шеи, обеих верхних и нижних конечностей, грудной клетки, живота и спины. Площадь поражения составляет около 90% поверхности тела.

У второго пострадавшего, также работника СТО, зафиксированы ожоги пламенем волосистой части головы, обеих сторон лица, обеих ушных раковин, левой половины грудной клетки, обеих рук, передне-средней трети обеих бедер и обеих стоп. Площадь поражения составляет 25–30%, степень ожогов — II–III АБ. Также диагностирован ингаляционный термический ожог верхних дыхательных путей.

Состояние обоих пациентов оценивается как тяжёлое. Они госпитализированы в отделение реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Внутри СТО повреждены три автомобиля: у Mercedes-Benz сгорели моторный отсек и салон, также полностью сгорели Mercedes-Benz GL 460 и Toyota Alphard. Кроме того, были повреждены находившиеся снаружи автомобили Mazda 626 и Toyota Corolla.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров при общей площади СТО 600 квадратных метров.

Пожар был локализован в 09:21 и полностью ликвидирован в 10:43. Причина возгорания устанавливается.

К тушению пожара были привлечены: 23 человека личного состава и 4 единицы техники от подразделений по ЧС, 8 сотрудников и 4 единицы техники от департамента полиции, 4 сотрудника и 1 единица техники от Центра медицины катастроф.

Напомним, ранее произошел пожар в многоквартирном доме в 12 микрорайоне.

