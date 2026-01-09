В Мангистау после тройного ДТП сгорел автомобиль

В Бейнеу произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате один из автомобилей вспыхнул и сгорел. Подробности происшествия сообщили в полиции региона, передает Lada.kz.

Кадр видео

По данным полиции Мангистауской области, инцидент произошёл вчера, 8 января, в Бейнеу. Около 23:40 на автодороге столкнулись три автомобиля: Lada 210740, Lada 2106 и Nissan Teana. В результате аварии Nissan Teana загорелся и полностью сгорел.

Виновником аварии является водитель автомобиля Nissan Teana. На него составлен протокол по статье 608 КоАП РК. Машина эвакуирована на штрафстоянку. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии опьянения, - сообщили в ведомстве.

Видео инцидента появилось в Сети.

Статья 608. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влечёт административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

