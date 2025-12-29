Mercedes-Benz загорелся ночью в Актау (видео)

Ночью 28 декабря в 33 микрорайоне горел легковой автомобиль. Проишествие прокомментировали в департаменте по ЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Сообщение о возгорании поступило в 22:40 часов. Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Аққу», возле дома №7.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, огнем охватило автомобиль марки Mercedes-Benz, оснащённый газобаллонным оборудованием.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар был полностью ликвидирован в 22:53 часов. Причины возгорания устанавливаются.

На место происшествия выезжали силы ДЧС в составе 11 человек личного состава и двух единиц техники.

