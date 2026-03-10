ДТП с перевёртышем произошло в Актау

Автомобиль KIA Sorento, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с двигавшимся по ней автомобилем. В результате столкновения машина перевернулась, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео улучшен с помощью ИИ

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 10 марта, напротив отеля «Caspian Riviera Grand Palace». Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, KIA Sorento не пропустила Toyota Land Cruiser, который двигался по главной дороге. В результате столкновения Toyota Land Cruiser перевернулся. Также по инерции был задет ещё один автомобиль Toyota Land Cruiser.

Происшествие обошлось без пострадавших. В отношении водителя KIA Sorento составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Напомним, 6 марта водитель без прав устроил ДТП в Жанаозене. Пострадали несколько человек.

