В Актау результате ДТП перевернулся автомобиль

Авария произошла 22 мая на перекрёстке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами, в ходе которой перевернулся автомобиль. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 мая около 22:46 часов на перекрёстке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla при выполнении манёвра левого поворота допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, который двигался прямо на разрешающий сигнал светофора. После столкновения автомобиль Toyota Corolla перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. По данному факту в отношении водителя автомобиля Toyota Corolla составлен административный протокол. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку, - сообщили в полиции.
