Автомобиль опрокинулся из-за водителя Nexia в Мангистау

В Сети распространилось видео последствий ДТП, произошедшего на центральной автодороге в Мунайлинском районе. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Как сообщили в ведомстве, авария датируется 20 мая. По предварительным данным, около 17:40 часов водитель Daewoo Nexia, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем марки «ГАЗ».
Инцидент обошелся без пострадавших.
По данному факту водитель легкового автомобиля привлечен к административной ответственности за нарушение правил обеспечения безопасности дорожного движения.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию, особенно на междугородних трассах, где даже незначительная потеря внимания может привести к непоправимым последствиям.
