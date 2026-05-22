Автомобиль опрокинулся из-за водителя Nexia в Мангистау

В Сети распространилось видео последствий ДТП, произошедшего на центральной автодороге в Мунайлинском районе. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

Как сообщили в ведомстве, авария датируется 20 мая. По предварительным данным, около 17:40 часов водитель Daewoo Nexia, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем марки «ГАЗ».

Инцидент обошелся без пострадавших.

По данному факту водитель легкового автомобиля привлечен к административной ответственности за нарушение правил обеспечения безопасности дорожного движения.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию, особенно на междугородних трассах, где даже незначительная потеря внимания может привести к непоправимым последствиям.