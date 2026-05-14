ДТП на трассе Актау – Форт-Шевченко: в облздраве рассказали о состоянии пострадавших

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области предоставили Lada.kz данные о состоянии пострадавших в аварии, произошедшей на трассе Актау – Форт-Шевченко.

Фото предоставлено Lada.kz очевидцем

Изначально в правоохранительных органах сообщали о двух пострадавших. Однако в облздраве сегодня, 14 мая, заявили, что обращений за медпомощью было четыре. Впоследствии один человек отказался от обследования, троих доставили в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.