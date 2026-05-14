ДТП на трассе Актау – Форт-Шевченко: в облздраве рассказали о состоянии пострадавших

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области предоставили Lada.kz данные о состоянии пострадавших в аварии, произошедшей на трассе Актау – Форт-Шевченко.
Изначально в правоохранительных органах сообщали о двух пострадавших. Однако в облздраве сегодня, 14 мая, заявили, что обращений за медпомощью было четыре. Впоследствии один человек отказался от обследования, троих доставили в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.
У двух пациентов (мужчины 1999 и 2008 годов рождения) диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. У женщины 2003 года рождения – открытая черепно-мозговая травма, - сообщили в региональном управлении здравоохранения.
