В Актау на дороге перевернулся автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 18 марта в Актау. Подробности инцидента Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Авария произошла примерно в час ночи 18 марта на дороге в 9А микрорайоне.

По информации полиции региона, водитель автомобиля Toyota не справился с рулевым управлением и перевернулся.

В аварии никто не пострадал. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщили в полиции.

